Консерватор Каст с третьей попытки победил на выборах президента Чили 15.12.2025, 9:49

Хосе Антонио Каст

Фото: Diego Martin/Aton Chile/IMAGO

Его соперницей была коммунистка.

Крайне правый политик, 59-летний Хосе Антонио Каст из Республиканской партии одержал победу по итогам второго тура выборов президента Чили. Как сообщила в воскресенье, 14 декабря, избирательная комиссия после подсчета 83% голосов, его поддержали порядка 59% избирателей, сообщает «Немецкая волна».

Его основная соперница — член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара — уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.

Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

Отец Каста был лейтенантом вермахта и бежал из Германии

Родители Каста — Майкл Каст Шинделе и Ольга Рист Хагшпиль — выходцы из Баварии. Отец был лейтенантом вермахта и членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии, бежавшим в Чили во время денацификации Германии в 1950 году.

Выступая с речью после первого тура, Каст заявил: «Мы восстановим нашу родину». Отец девяти детей и убежденный католик — он уже пообещал депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов, в основном венесуэльцев.

Первый крайне правый президент со времен Пиночета

Хосе Антонио Каст станет первым представителем крайне правых сил на посту президента Чили со времен диктатуры Аугусто Пиночета в 1973–1990 годах.

Каст родился в Сантьяго, изучал право в местном католическом университете и занимается политикой уже 30 лет, напомнило агентство AFP. В ходе своей политической карьеры он, в частности, выступал за запрет абортов, а также против экстренной контрацепции, разводов, однополых браков и эвтаназии.

