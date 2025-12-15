закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Консерватор Каст с третьей попытки победил на выборах президента Чили

  • 15.12.2025, 9:49
Консерватор Каст с третьей попытки победил на выборах президента Чили
Хосе Антонио Каст
Фото: Diego Martin/Aton Chile/IMAGO

Его соперницей была коммунистка.

Крайне правый политик, 59-летний Хосе Антонио Каст из Республиканской партии одержал победу по итогам второго тура выборов президента Чили. Как сообщила в воскресенье, 14 декабря, избирательная комиссия после подсчета 83% голосов, его поддержали порядка 59% избирателей, сообщает «Немецкая волна».

Его основная соперница — член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара — уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.

Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

Отец Каста был лейтенантом вермахта и бежал из Германии

Родители Каста — Майкл Каст Шинделе и Ольга Рист Хагшпиль — выходцы из Баварии. Отец был лейтенантом вермахта и членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии, бежавшим в Чили во время денацификации Германии в 1950 году.

Выступая с речью после первого тура, Каст заявил: «Мы восстановим нашу родину». Отец девяти детей и убежденный католик — он уже пообещал депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов, в основном венесуэльцев.

Первый крайне правый президент со времен Пиночета

Хосе Антонио Каст станет первым представителем крайне правых сил на посту президента Чили со времен диктатуры Аугусто Пиночета в 1973–1990 годах.

Каст родился в Сантьяго, изучал право в местном католическом университете и занимается политикой уже 30 лет, напомнило агентство AFP. В ходе своей политической карьеры он, в частности, выступал за запрет абортов, а также против экстренной контрацепции, разводов, однополых браков и эвтаназии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук