Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ 15.12.2025, 9:56

1,238

Виктор Бабарико

Фото: lookby.media

Экс-политзаключенный отметил, что для узников она была бесполезной.

Экс-политзаключенный Виктор Бабарико рассказал о встрече политзаключенных в СИЗО КГБ с Александром Лукашенко в 2020 году, пишет «Зеркало».

«Во-первых, он [Лукашенко] приехал не ко мне — он приехал к нам, ко всем. Для меня это была не очень понятная история. Я всегда говорю, что не очень понимаю вещи, когда тебя будят, ничего не говорят, куда-то приводят и говорят: „Ну вот, теперь что-нибудь скажи“. Ну, что сказать? Дайте хотя бы 15 минут. Поэтому я не понимаю, зачем все это было», — сказал Бабарико.

Экс-политзаключенный отметил, что для узников встреча была бесполезной — за исключением бани, куда их возили помыться.

«По сути, это была единственная польза. Но не мы эту встречу организовывали, отказываться от нее было бы странновато, потому что о том, что она будет, мы узнали, когда уже увидели. Я благодарен за то, что увидел там своего сына, друзей, всех тех, кого не видел. Нам удалось поговорить, у нас было две встречи — это супер. Все остальное было не для нас. Зачем организаторы все это устроили — это вопрос не ко мне. Для нас она была бессмысленной, потому что мы ничего не узнали: что-то поговорили, нас спросили, мы что-то спросили. Поэтому, если честно, не знаю для чего. Пустое», — сказал Виктор Бабарико.

