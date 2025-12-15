ISW: Кремль отказывается от мира 8 15.12.2025, 10:07

3,164

Москва выступает против правок со стороны Украины и Европы.

Кремль выдвигает условия для отклонения украинского и европейского проектов мирного плана после того, как ранее он отклонил ключевые пункты предложенного США мирного плана, который в значительной степени был выгоден России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что Россия «очень четко» изложила свою позицию и что у РФ будут «серьезные возражения», если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

Ушаков также заявил, что Россия не примет положения, касающиеся различных «территориальных вопросов», включая любые обсуждения буферной зоны на Донбассе.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что Кремль не заинтересован в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению.

14 декабря российское издание Агентство со ссылкой на слова Ушакова сообщило, что Кремль перед переговорами между США, Украиной и Европой в Берлине, дал понять, что никаких изменений в мирный план по завершению войны России против Украины он не примет.

Перед прибытием в Берлин Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что справедливым и реалистичным вариантом прекращения огня может быть принцип «стоим там, где стоим». То есть украинские и российские военные остаются на своих позициях, а все вопросы решают дипломатическим путем.

В то же время, помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что Кремль не примет никаких изменений в мирный план по завершению войны России против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com