ISW: Кремль отказывается от мира8
- 15.12.2025, 10:07
Москва выступает против правок со стороны Украины и Европы.
Кремль выдвигает условия для отклонения украинского и европейского проектов мирного плана после того, как ранее он отклонил ключевые пункты предложенного США мирного плана, который в значительной степени был выгоден России.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что Россия «очень четко» изложила свою позицию и что у РФ будут «серьезные возражения», если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.
Ушаков также заявил, что Россия не примет положения, касающиеся различных «территориальных вопросов», включая любые обсуждения буферной зоны на Донбассе.
Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что Кремль не заинтересован в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению.
14 декабря российское издание Агентство со ссылкой на слова Ушакова сообщило, что Кремль перед переговорами между США, Украиной и Европой в Берлине, дал понять, что никаких изменений в мирный план по завершению войны России против Украины он не примет.
Перед прибытием в Берлин Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что справедливым и реалистичным вариантом прекращения огня может быть принцип «стоим там, где стоим». То есть украинские и российские военные остаются на своих позициях, а все вопросы решают дипломатическим путем.
В то же время, помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что Кремль не примет никаких изменений в мирный план по завершению войны России против Украины.