закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Кремль отказывается от мира

8
  • 15.12.2025, 10:07
  • 3,164
ISW: Кремль отказывается от мира

Москва выступает против правок со стороны Украины и Европы.

Кремль выдвигает условия для отклонения украинского и европейского проектов мирного плана после того, как ранее он отклонил ключевые пункты предложенного США мирного плана, который в значительной степени был выгоден России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что Россия «очень четко» изложила свою позицию и что у РФ будут «серьезные возражения», если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

Ушаков также заявил, что Россия не примет положения, касающиеся различных «территориальных вопросов», включая любые обсуждения буферной зоны на Донбассе.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что Кремль не заинтересован в пересмотре европейской позиции по мирному соглашению.

14 декабря российское издание Агентство со ссылкой на слова Ушакова сообщило, что Кремль перед переговорами между США, Украиной и Европой в Берлине, дал понять, что никаких изменений в мирный план по завершению войны России против Украины он не примет.

Перед прибытием в Берлин Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что справедливым и реалистичным вариантом прекращения огня может быть принцип «стоим там, где стоим». То есть украинские и российские военные остаются на своих позициях, а все вопросы решают дипломатическим путем.

В то же время, помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что Кремль не примет никаких изменений в мирный план по завершению войны России против Украины.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук