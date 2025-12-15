Глава МИ6 предупредила Путина 3 15.12.2025, 10:20

4,766

Блез Метревели

Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Новая глава британской разведки МИ6 Блез Метревели выступила с резкой критикой «агрессивной и экспансионистской» политики России, дав понять диктатору Владимиру Путину, что Лондон не откажется от поддержки Украины.

Как сообщает The Telegraph, в своем первом выступлении из штаб-квартиры МИ6 Метревели подчеркнула неизменную приверженность Великобритании Киеву. «Путин не должен сомневаться: наша поддержка остается твердой. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться», — заявила она.

По словам главы МИ6, «экспорт хаоса — это не ошибка, а характерная черта российского подхода к международным отношениям», и Западу следует быть готовым к тому, что такая политика сохранится до тех пор, пока Путин не будет вынужден пересмотреть свои расчеты.

The Telegraph отмечает, что заявление Метревели прозвучало на фоне усилий администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивает на заключении «мирного соглашения» и усиливает давление на Украину, добиваясь от нее значительных территориальных уступок.

