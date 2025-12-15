закрыть
Глава МИД Беларуси Рыженков попал в базу «Миротворца»

  • 15.12.2025, 10:27
  • 1,228
Глава МИД Беларуси Рыженков попал в базу «Миротворца»
Максим Рыженков

Лукашенковский чиновник покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Главу МИД Беларуси Максима Рыженкова внесли в базу украинского сайта «Миротворец», о чем свидетельствует размещенная там информация.

На сайте говорится, что белорусский дипломат покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом упоминается только деятельность Рыженкова в качестве председателя Белорусской федерации баскетбола.

«Как руководитель Белорусской федерации баскетбола, Максим Рыженков ответственен за то, что генеральный секретарь-исполнительный директор федерации Маринина Анастасия Владимировна принимала участие в IX международной конференции «Экспо Баскет 2025» в г. Перми (29-31.08.2025). Одним из участников конференции являлся т.н. «президент федерации баскетбола» т.н. «донецкой народной республики» Олег Головин», — говорится в публикации.

