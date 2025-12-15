закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 11:08
«Стопроцентный герой»

  • 15.12.2025, 10:32
  • 1,662
«Стопроцентный герой»

Что говорят о мужчине, отобравшем оружие у стрелка в Сиднее.

Владелец фруктового магазина в Сиднее, отобравший оружие у одного из нападавших во время массовой стрельбы на пляже Бонди-Бич, жертвами которого стали 15 человек, восстанавливается в больнице после операции, у него пулевые ранения в плечо и кисть руки, пишет BBC со ссылкой на сообщение его семьи.

43-летний Ахмед аль-Ахмед был изображен на видео в социальных сетях как случайный прохожий, который спрятался за припаркованными автомобилями, а затем бросился на стрелка сзади, выхватил у него оружие и повалил на землю. Австралийская полиция не уточняла, из какого оружия стреляли по людям двое нападавших.

В понедельник полиция сообщила, что нападение на участников празднования еврейского праздника Ханука в парке у знаменитого сиднейского пляжа Бонди-Бич совершили 50-летний мужчина и его 24-летний сын. Жертвами атаки стали 15 человек, старший нападавший также был убит на месте, а его сын в критическом состоянии был доставлен в больницу. Это стало самым массовым убийством в стране за почти 30 лет.

Аль-Ахмед — владелец фруктового магазина, 43-летний отец двоих детей. Сейчас он остается в больнице, где ему сделали операцию. У него пулевые ранения плеча и кисти руки.

Двоюродный брат Мустафа сообщил 7News Australia, что врачи уведомили семью о стабильном состоянии Ахмеда аль-Ахмеда после операции.

«Он герой, он стопроцентный герой», — сказал родственник. «Он все еще в больнице, и мы точно не знаем, что с ним, — добавил Мустафа, — но мы надеемся, что с ним все будет в порядке». «Я видел его вчера вечером. С ним все было хорошо, но мы ждем, что [скажет] врач», — рассказал он.

Слова благодарности поступают как от лидеров как за рубежом, так и внутри страны. Президент США Дональд Трамп назвал аль-Ахмеда «очень, очень храбрым человеком», спасшим множество жизней.

Крис Миннс, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, назвал его «настоящим героем» и сказал, что видео с ним — «самая невероятная сцена», которую он когда-либо видел.

Создана кампания GoFundMe, в рамках которой за несколько часов было собрано чуть более 200 тысяч австралийских долларов (почти 133 тысячи долларов США), чтобы помочь аль-Ахмеду. Крупнейшим донором стал миллиардер Билл Экман, он внес 99 999 австралийских долларов и поделился информацией о сборе средств в своем аккаунте в соцсети X.

Стрельба произошла во время празднования Хануки, на котором присутствовали более тысячи человек. Полиция назвала нападение террористическим актом, направленным против еврейской общины.

Видеозапись вмешательства аль-Ахмеда широко распространилась в интернете. На ней видно, как один из стреляющих стоит за пальмой возле небольшого пешеходного моста, целится и стреляет в цель, находящуюся вне поля зрения. Аль-Ахмед, прятавшийся за припаркованным автомобилем, бросился на нападающего, обхватив его руками и заставив уронить оружие.

После этого аль-Ахмед поднял оружие и направил на нападающего, и тот медленно начал отступать к мосту. Затем владелец фруктового магазина опустил ружье и поднял одну руку в воздух, демонстрируя полиции, что он не был одним из стрелков. Позже на видео тот же нападающий был виден на мосту, поднимающим другое оружие и снова стреляющим. Еще один вооруженный человек все это время продолжал стрелять с моста.

«Этот человек — настоящий герой, и я не сомневаюсь, что благодаря его храбрости сегодня вечером многие люди остались живы», — премьер-министр штата.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сказал: «Сегодня мы видели, как австралийцы бросались навстречу опасности, чтобы помочь другим». «Эти австралийцы — герои, и их храбрость спасла жизни», — добавил он.

