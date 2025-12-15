«Просто решил, что он всегда прав»
- 15.12.2025, 11:13
Почему нужно аккуратно выезжать на главную продемонстрировало видео из Минска.
На обозначенном перекрестке все, казалось бы, просто. Кто на второстепенной — тот и уступает. И знак «Уступить дорогу» — треугольник такой, углом вниз — недвусмысленно говорит о том же. Но стоит что-то упустить из виду, и может случиться что угодно.
Читатель прислал «Онлайнеру» видео с улицы Рогачевской в Минске. Он ехал по главной дороге, а слева — выезд со стороны проспекта Независимости — второстепенная.
— Человек поворачивал оттуда и не предоставил преимущество. В итоге столкновение, есть повреждения, — рассказал автор видео. — Видимо, просто решил, что он всегда прав.