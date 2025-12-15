СМИ: Звезду «Голливуда» мог убить его сын

СМИ: Звезду «Голливуда» мог убить его сын2
- 15.12.2025, 11:30
- 3,178
Он был наркозависимым.
Издание People пишет, что вероятным подозреваемым в убийстве актера Роба Райнера и его жены Мишель Сингер является их сын Ник. Супруги были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря.
14 декабря около 15:30 пожарную службу Лос-Анджелеса (LAFD) вызвали в дом для оказания медицинской помощи. По прибытии они обнаружили мертвыми 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Ими оказались Роб Райнер и Мишель Сингер.
По данным People, полиция допросила 32-летнего сына супругов Ника Райнер. В то же время правоохранители еще никого не арестовали по делу.
В интервью журналу People в 2016 году Ник рассказал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась еще в подростковом возрасте. Это привело к тому, что мужчина жил на улице в разных штатах. Впоследствии он начал жить в Лос-Анджелесе с семьей.