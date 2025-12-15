Освобождена самая пожилая политзаключенная в Беларуси 4 15.12.2025, 11:34

4,026

София Бачуринская

Ее вывезли в Украину.

Освобождена и вывезена в Украину самая пожилая политзаключенная в Беларуси — 70-летняя пенсионерка из Беларуси София Бачуринская, пишет «Медиазона».

Софию задержали в декабре 2024 года и обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко и клевете на него (статьи 368 и 367 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и участии в «экстремистском формировании» (статья 361-1 УК). Суд приговорил ее к двум годам колонии, она отбывала срок в женской ИК-4 в Гомеле.

До задержания Бачуринская несколько лет занималась сетевым маркетингом, а также много путешествовала — была в нескольких странах ЕС, а также Украине.

