Продадут ли в магазине подростку конфеты с алкогольной начинкой?

1
  • 15.12.2025, 11:45
Продадут ли в магазине подростку конфеты с алкогольной начинкой?

Объяснил юрист.

«В сети появилась информация, что подростки в России начали активно покупать белорусские шоколадные конфеты в форме рюмок и бутылочек с ликёром и коньяком внутри. Интересно, а могут ли в магазине несовершеннолетнему не продать такие конфеты?» - спросил у «АиФ» читатель.

Нет, не могут, пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

В белорусском законодательстве нет норм, ограничивающих продажу конфет с алкогольной начинкой, поэтому запретить продавать несовершеннолетним такие конфеты не получится.

Запрет на розничную продажу алкоголя несовершеннолетним применяется только к настоящей алкогольной продукции, а не к кондитерским изделиям.

Однако следует учитывать, что даже небольшое употребление конфет с коньяком или ликёром может вызвать у несовершеннолетнего интоксикацию, тошноту и рвоту. Алкогольные наполнители негативно воздействуют на центральную нервную систему ребенка.

К слову, кондитерская фабрика «Коммунарка» отреагировала на покупку шоколадных бутылочек с алкоголем школьниками в России.

«Шоколад горький с начинкой «Шоколадные бутылочки с коньяком» и «Шоколадные бутылочки с ликером» выпускается по рецептурам, согласованным Минздравом Республики Беларусь», – отметили в пресс-службе, напомнив, что вопрос употребления детьми алкогольсодержащих кондитерских изделий относится к зоне ответственности родителей.

