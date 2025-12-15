Алесь Беляцкий: Лукашенко понимает только язык силы 1 15.12.2025, 11:58

Алесь Беляцкий

Бывший узник белорусского режима призвал усилить давление на Минск.

Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий в воскресенье прибыл на интервью прямо после визита к стоматологу в Вильнюсе, куда его выслал режим Лукашенко, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

63-летний ветеран правозащитного движения выглядел бледным, уставшим и сильно истощенным, возвращаясь к обычной жизни после более чем четырех лет, проведенных за решеткой в Беларуси.

Медицинская помощь в исправительной колонии, где он отбывал 10-летний срок, была крайне ограниченной, рассказал Беляцкий в своем первом подробном интервью после выхода на свободу. По его словам, при проблемах с зубами существовал лишь один «метод лечения» — удаление.

Он вспоминает, что в ранние часы субботы находился в переполненной камере колонии №9 на востоке Беларуси, когда ему внезапно приказали собрать вещи. С завязанными глазами его куда-то повезли. «Мне надели повязку на глаза. Я иногда пытался понять, куда мы едем, и лишь осознал, что движемся на запад», — рассказал он.

В Вильнюсе Беляцкий впервые за многие годы обнял жену.

«Когда я пересек границу, это было ощущение, будто я всплыл со дна моря на поверхность. Там — воздух, солнце, а до этого ты находился совсем в других условиях, под постоянным давлением», — сказал он AP.

Беляцкий оказался среди 123 заключенных, освобожденных в обмен на снятие США санкций с белорусского калийного сектора — ключевой отрасли экономики страны.

Беляцкий был удостоен Нобелевской премии мира в 2022 году, находясь в тюрьме и ожидая суда. его арестовали в 2021 году в ходе масштабных репрессий после массовых протестов против итогов президентских выборов 2020 года, которые оппозиция и Запад назвали сфальсифицированными. Тогда десятки тысяч людей были задержаны, многие подверглись избиениям, сотни тысяч уехали из страны.

По его словам, физическому насилию он не подвергался — статус нобелевского лауреата обеспечил ему определенную защиту. Однако он испытал все то, что переживают многие политзаключенные в Беларуси: одиночные камеры, произвольные наказания за мелкие нарушения, отсутствие свиданий с близкими и редкие письма.

«Мы можем говорить о бесчеловечном обращении, о создании условий, которые унижают человеческое достоинство», — отметил он.

Как и других политзаключенных, Беляцкого объявили «склонным к экстремизму» и обязали носить желтую нашивку. Ему запретили встречи с женой, а посылки с лекарствами часто не доходили.

Он выразил обеспокоенность судьбой политических заключенных, остающихся за решеткой, и пообещал продолжить борьбу за их освобождение. Беляцкий намерен продолжать работу с правозащитным центром «Весна», который был вынужден переехать в Вильнюс, но остается ключевой организацией по мониторингу нарушений прав человека в Беларуси.

Он добавил, что рассчитывает на международную солидарность и давление на белорусские власти, «которые понимают только язык силы».

