15 декабря 2025, понедельник, 12:56
Через тоннель под ограждением на границе Польши с Беларусью прошло около 100 человек

  • 15.12.2025, 12:29
  • 1,028
Через тоннель под ограждением на границе Польши с Беларусью прошло около 100 человек
Фото: Straż Graniczna

Об этом заявило МВД Польши.

Через прокопанный под ограждением на границе тоннель из Беларуси в Польшу 11 декабря прошло около 100 человек, 40 из них все еще разыскивается.

Об этом сообщил RMF24 заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек.

По его словам, польская сторона в связи с произошедшим проводит «перенастройку системы», чтобы она на границе «должным образом противодействовала этому новому способу, заранее обнаруживая такие туннели».

Одновременно Мрочек отметил, что в течение уже более полумесяца польские службы «практически не фиксируют попыток нелегального пересечения границы».

Также замминистра сообщил, что с начала года в Польше зарегистрировано около ста случаев вторжения в воздушное пространство с территории Беларуси воздушных шаров, перевозящих контрабандную продукцию:

«Масштабы контрабанды товаров [по воздуху] <…> по-прежнему невелики по сравнению с другими, традиционными методами <…>, прежде всего попытками ввоза. В связи с этим в значительной степени это имеет политические цели».

На вопрос о польских заключенных в Беларуси и участии США в переговорах об их освобождении Мрочек ответил, что американская сторона консультировалась с польской. «Первым в списке» стоит имя политзаключенного журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, сказал он. Кроме него, там находятся и другие граждане Польши, уточнил замминистра.

- Мы четко формулируем белорусской стороне наши ожидания, требования освободить всех политических заключенных, всех, в частности, поляков, — сказал он.

