Через тоннель под ограждением на границе Польши с Беларусью прошло около 100 человек
- 15.12.2025, 12:29
- 1,028
Об этом заявило МВД Польши.
Через прокопанный под ограждением на границе тоннель из Беларуси в Польшу 11 декабря прошло около 100 человек, 40 из них все еще разыскивается.
Об этом сообщил RMF24 заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек.
По его словам, польская сторона в связи с произошедшим проводит «перенастройку системы», чтобы она на границе «должным образом противодействовала этому новому способу, заранее обнаруживая такие туннели».
Одновременно Мрочек отметил, что в течение уже более полумесяца польские службы «практически не фиксируют попыток нелегального пересечения границы».
Также замминистра сообщил, что с начала года в Польше зарегистрировано около ста случаев вторжения в воздушное пространство с территории Беларуси воздушных шаров, перевозящих контрабандную продукцию:
«Масштабы контрабанды товаров [по воздуху] <…> по-прежнему невелики по сравнению с другими, традиционными методами <…>, прежде всего попытками ввоза. В связи с этим в значительной степени это имеет политические цели».
На вопрос о польских заключенных в Беларуси и участии США в переговорах об их освобождении Мрочек ответил, что американская сторона консультировалась с польской. «Первым в списке» стоит имя политзаключенного журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, сказал он. Кроме него, там находятся и другие граждане Польши, уточнил замминистра.
- Мы четко формулируем белорусской стороне наши ожидания, требования освободить всех политических заключенных, всех, в частности, поляков, — сказал он.