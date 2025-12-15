закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«ВСУ превратили Купянск в капкан»

  • 15.12.2025, 12:33
  • 1,738
«ВСУ превратили Купянск в капкан»

Блестящая операция Киева.

Операция, которую провели Силы обороны Украины возле Купянска Харьковской области, была блестящей. Об этом в эфире «Radio NV» рассказал Евгений Дикий — ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар».

«Купянский котел, которым нас пугал Путин, таки произошел, но в противоположном направлении. Россияне гордились, кстати, вполне законно, тем, что им удалось форсировать реку Оскол, а теперь перед ними стоит сверхзадача — форсировать Оскол обратно. Как теперь холодную зимнюю реку перейти вброд? Но есть альтернатива — сдаваться в плен», — подчеркнул он.

По его словам, Силам обороны Украины удалось полностью отрезать Купянск от той группировки РФ, которая находится по другую сторону Оскола.

«Город превратили в капкан, ловушку. Просто блестящая операция. Такого мы давно не видели с обеих сторон при таком количестве дронов и в больших масштабах», — отметил Дикий.

Эксперт также заявил, что противник продолжит давление на Донецкую область. По его словам, сейчас поступают тревожные и неприятные новости из района Северска, который становится одним из направлений наступления российских войск — туда перебрасываются силы с других участков фронта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук