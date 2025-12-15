«ВСУ превратили Купянск в капкан» 15.12.2025, 12:33

Блестящая операция Киева.

Операция, которую провели Силы обороны Украины возле Купянска Харьковской области, была блестящей. Об этом в эфире «Radio NV» рассказал Евгений Дикий — ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар».

«Купянский котел, которым нас пугал Путин, таки произошел, но в противоположном направлении. Россияне гордились, кстати, вполне законно, тем, что им удалось форсировать реку Оскол, а теперь перед ними стоит сверхзадача — форсировать Оскол обратно. Как теперь холодную зимнюю реку перейти вброд? Но есть альтернатива — сдаваться в плен», — подчеркнул он.

По его словам, Силам обороны Украины удалось полностью отрезать Купянск от той группировки РФ, которая находится по другую сторону Оскола.

«Город превратили в капкан, ловушку. Просто блестящая операция. Такого мы давно не видели с обеих сторон при таком количестве дронов и в больших масштабах», — отметил Дикий.

Эксперт также заявил, что противник продолжит давление на Донецкую область. По его словам, сейчас поступают тревожные и неприятные новости из района Северска, который становится одним из направлений наступления российских войск — туда перебрасываются силы с других участков фронта.

