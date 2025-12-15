Вышла на свободу преподаватель из Глубокого

Вышла на свободу преподаватель из Глубокого2
- 15.12.2025, 12:38
- 1,422
Ее вывезли в Украину.
Одной из вывезенных в Украину 13 декабря политзаключенных оказалась преподаватель из Глубокого Елена Бодяко, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
В феврале 2025 года Елена была осуждена на два года колонии по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК).
Елене 29 лет, она родом из Глубокого.
В 2019 году окончила Минский государственный лингвистический университет. Позже она работала преподавателем английского языка в различных частных школах — Step by Step, Kidslab и других.