Вышла на свободу преподаватель из Глубокого 2 15.12.2025, 12:38

1,422

Елена Бодяко

Ее вывезли в Украину.

Одной из вывезенных в Украину 13 декабря политзаключенных оказалась преподаватель из Глубокого Елена Бодяко, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

В феврале 2025 года Елена была осуждена на два года колонии по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК).

Елене 29 лет, она родом из Глубокого.

В 2019 году окончила Минский государственный лингвистический университет. Позже она работала преподавателем английского языка в различных частных школах — Step by Step, Kidslab и других.

