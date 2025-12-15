Как научная беспечность СССР помогла США создать первый в мире «стелс»-самолет 15.12.2025, 12:44

Фото: Shutterstock / VanderWolf Images

Он радикально изменил военную доктрину.

Истребитель-бомбардировщик F-117 Nighthawk стал первым в мире серийным самолетом, изначально спроектированным с приоритетом малозаметности. Его появление ознаменовало переломный момент в военной авиации: выживаемость в бою стала достигаться не за счет скорости и маневренности, а благодаря «невидимости» для радаров, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Самолет был создан в рамках сверхсекретной программы Have Blue компании Lockheed Skunk Works и официально оставался засекреченным до 1988 года, хотя поступил на вооружение ВВС США еще в 1983-м. Всего было построено 64 машины, включая прототипы.

Ключевую роль в разработке сыграли исследования советского физика Петра Уфимцева, изучавшего рассеяние электромагнитных волн. Его математические работы, не засекреченные в СССР, были обнаружены американскими инженерами и легли в основу принципа отражения радиоволн от граненых поверхностей самолета. Ограниченные вычислительные возможности компьютеров 1970-х годов привели к характерной угловатой форме F-117, состоящей из плоских панелей.

Два прототипа Have Blue были потеряны в авариях, но доказали жизнеспособность технологии. На их основе был создан F-117, первый полет которого состоялся в 1981 году. Эксплуатация велась в условиях строжайшей секретности на полигоне Тонопа в Неваде; полеты выполнялись в основном ночью.

F-117 был дозвуковым, сложным в управлении и аэродинамически неустойчивым, требуя цифровой системы дистанционного управления. Он не имел бортового радара и полностью полагался на малозаметность. Несмотря на скромные характеристики, самолет радикально изменил военную доктрину и положил начало эпохе стелс-авиации, повлияв на создание B-2, F-22, F-35 и других машин, а также на развитие средств противодействия в России и Китае.

