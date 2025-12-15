Для ИП собираются ввести изменения
- 15.12.2025, 12:57
Какие новшества могут появиться?
В Беларуси намерены ввести очередные изменения для индивидуальных предпринимателей. Среди прочего — ввести ограничения. Законопроект 15 декабря во втором чтении утвердил «парламент», заметило «Зеркало».
Среди прочего чиновники хотят уточнить сферы деятельности, в которых могут быть заняты индивидуальные предприниматели. Им намерены запретить заниматься генно-инженерной деятельностью.
«Данный подход обусловлен необходимостью обеспечения защиты территории страны от возможных негативных последствий, связанных с созданием, использованием и распространением генно-инженерных организмов», — поясняли ранее в «парламенте».
ИП также хотят запретить заниматься заготовкой и закупкой дикорастущих растений и диких животных, которые не относятся к объектам охоты и рыболовства. Эту деятельность оставляют только за юрлицами.
«В Законе «О платежных системах и платежных услугах» закрепляется возможность физлиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, оказывать услуги выполнения технологических функций, необходимых для обеспечения оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг. Это можно делать по договорам аутсорсинга», — сообщает «парламент».