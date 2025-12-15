закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для ИП собираются ввести изменения

  • 15.12.2025, 12:57
  • 2,298
Для ИП собираются ввести изменения

Какие новшества могут появиться?

В Беларуси намерены ввести очередные изменения для индивидуальных предпринимателей. Среди прочего — ввести ограничения. Законопроект 15 декабря во втором чтении утвердил «парламент», заметило «Зеркало».

Среди прочего чиновники хотят уточнить сферы деятельности, в которых могут быть заняты индивидуальные предприниматели. Им намерены запретить заниматься генно-инженерной деятельностью.

«Данный подход обусловлен необходимостью обеспечения защиты территории страны от возможных негативных последствий, связанных с созданием, использованием и распространением генно-инженерных организмов», — поясняли ранее в «парламенте».

ИП также хотят запретить заниматься заготовкой и закупкой дикорастущих растений и диких животных, которые не относятся к объектам охоты и рыболовства. Эту деятельность оставляют только за юрлицами.

«В Законе «О платежных системах и платежных услугах» закрепляется возможность физлиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, оказывать услуги выполнения технологических функций, необходимых для обеспечения оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг. Это можно делать по договорам аутсорсинга», — сообщает «парламент».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук