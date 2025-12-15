Для ИП собираются ввести изменения 15.12.2025, 12:57

2,298

Какие новшества могут появиться?

В Беларуси намерены ввести очередные изменения для индивидуальных предпринимателей. Среди прочего — ввести ограничения. Законопроект 15 декабря во втором чтении утвердил «парламент», заметило «Зеркало».

Среди прочего чиновники хотят уточнить сферы деятельности, в которых могут быть заняты индивидуальные предприниматели. Им намерены запретить заниматься генно-инженерной деятельностью.

«Данный подход обусловлен необходимостью обеспечения защиты территории страны от возможных негативных последствий, связанных с созданием, использованием и распространением генно-инженерных организмов», — поясняли ранее в «парламенте».

ИП также хотят запретить заниматься заготовкой и закупкой дикорастущих растений и диких животных, которые не относятся к объектам охоты и рыболовства. Эту деятельность оставляют только за юрлицами.

«В Законе «О платежных системах и платежных услугах» закрепляется возможность физлиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, оказывать услуги выполнения технологических функций, необходимых для обеспечения оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг. Это можно делать по договорам аутсорсинга», — сообщает «парламент».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com