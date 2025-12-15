Нельзя снова наступить на те же грабли 1 Валерий Чалый

15.12.2025, 13:07

Валерий Чалый

Украине предлагают новый «Будапешт».

Нам говорят, что Дональд Трамп в случае принятия российских требований (даже подредактированных американской стороной) обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны «аналогично ст. 5 Вашингтонского договора».

Хочу со всей ответственностью заметить, что ст. 5 Вашингтонского (точнее, Североатлантического) договора, как и любая другая статья этого международного договора, имеет значение исключительно при выполнении всего договора, то есть обеспечении членства Украины в НАТО.

Также Украина не может воспользоваться ст. 42(7) Договора о Европейском союзе, который предусматривает, что в случае вооруженного нападения на государство — члена Европейского союза, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми возможными средствами в соответствии со ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций, пока Украина не станет членом ЕС.

Соответствующая статья в двусторонних договоренностях может быть действенной только в случае подписания и ратификации Конгрессом США союзнического договора между Украиной и США, то есть договора, предусматривающего в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины привлечение США в войну против агрессора. Украине нужно быть готовой к взаимным обязательствам.

Только так. Все остальное — «Будапешт‑2», или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя снова наступить на те же грабли!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

