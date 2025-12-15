закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нельзя снова наступить на те же грабли

1
  • Валерий Чалый
  • 15.12.2025, 13:07
  • 2,862
Нельзя снова наступить на те же грабли
Валерий Чалый

Украине предлагают новый «Будапешт».

Нам говорят, что Дональд Трамп в случае принятия российских требований (даже подредактированных американской стороной) обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны «аналогично ст. 5 Вашингтонского договора».

Хочу со всей ответственностью заметить, что ст. 5 Вашингтонского (точнее, Североатлантического) договора, как и любая другая статья этого международного договора, имеет значение исключительно при выполнении всего договора, то есть обеспечении членства Украины в НАТО.

Также Украина не может воспользоваться ст. 42(7) Договора о Европейском союзе, который предусматривает, что в случае вооруженного нападения на государство — члена Европейского союза, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми возможными средствами в соответствии со ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций, пока Украина не станет членом ЕС.

Соответствующая статья в двусторонних договоренностях может быть действенной только в случае подписания и ратификации Конгрессом США союзнического договора между Украиной и США, то есть договора, предусматривающего в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины привлечение США в войну против агрессора. Украине нужно быть готовой к взаимным обязательствам.

Только так. Все остальное — «Будапешт‑2», или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя снова наступить на те же грабли!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук