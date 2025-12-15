Названа диета для здорового сна 1 15.12.2025, 13:17

Как лучше построить свой рацион.

Недостаток белка и избыток углеводов в рационе ухудшает качество сна вне зависимости от уровня сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Мейсона и Исследовательского института здравоохранения штата Мэн. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 66 148 взрослых мужчин и женщин. В период с 2007 по 2020 год ученые отслеживали качество сна испытуемых, сопоставляя данные с особенностями рациона и уровнем сахара в крови.

Результаты показали: люди с диабетом и предиабетом чаще страдали от бессонницы и фрагментированного (прерывистого) сна. Также при повышении сахара в крови продолжительность сна часто отклонялась от нормы.

Наиболее неблагоприятным для сна оказался рацион с низким содержанием белка и высоким уровнем жиров: этот тип питания был стабильно связан с ухудшением качества сна. В то же время диета с пониженным содержанием углеводов и относительно высоким содержанием жиров снижала риск опасного «укорочения» сна как у людей с нарушенным углеводным обменом, так и у участников без диабета.

Неожиданным для ученых открытием стало то, что более строгий контроль питания и уровня глюкозы также ассоциировался с худшим сном.

Авторы подчеркивают, что сон зависит не только от режима дня и гигиены сна. Пищевые привычки и контроль глюкозы могут играть недооцененную роль в формировании здорового сна, а универсальные диетические рекомендации не всегда одинаково полезны для ночного восстановления организма.

