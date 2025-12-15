ВСУ остановили еще один российский НПЗ 2 15.12.2025, 13:27

Он входит в топ-5 крупнейших в РФ.

Нефтеперерабатыващий завод Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), попавший под атаку беспилотников в пятницу, остановил выпуск топлива, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

По словам собеседников агентства, который расположен в 250 км от Москвы и входит в топ-5 крупнейших в России, в результате пожара была повреждена установка АВТ-4, обеспечивающая треть его мощности. Также повреждения получила нефтеналивная эстакада.

Напомним, Силы обороны Украины ударили по Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС) 12 декабря. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Он задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

