Почему небо над «Минск-Миром» странно светится?1
- 15.12.2025, 13:26
- 1,746
Видеофакт.
Небо над «Минск-Миром» время от времени действительно пронизывают десятки лазерных лучей. Самых разных цветов.
Все дело в том, что на главной башне Международного финансового центра монтируют и тестируют ту самую установку, которая должна «бить в небо на 10 километров», пишет оnliner.by.
Впервые о том, что на главном небоскребе страны появится мощное лазерное оборудование, мы узнали в июле этого года.
«Это очень мощная система, которая позволит создавать настоящее световое шоу. Конечно, представления будут происходить не каждый день, а в значимые праздники. Лазерную проекцию будет видно из разных точек Беларуси. Понятно, что установка и запуск такого оборудования — это не самодеятельность, оно осуществляется только с разрешения специальных служб, в том числе авиационных», — объяснял директор «Дана Астра» Петар Петров.
@19mix86 Лазерная проекция на МФЦ в Минск-Мир #минск #минскмир #мфц #minsk #belarus ♬ lovely - moiseslyricsss
И вот «лазерные мечи» заняли свои места. А в социальных сетях начали появляться интригующие ролики. И если одни авторы сразу распознали причину небесного сияния, то другие никак не могли понять, откуда оно. Были и те комментаторы, кто открыто шутил: «Чувак, ты снял первое видео с НЛО в хорошем качестве».
«Это далеко не все возможности системы. Сейчас идет процесс наладки оборудования. Будет очень красиво», — рассказал последние новости с «поднебесья» Петар Петров и поделился видео, снятыми с крыши Международного финансового центра.
Лазерные проекции — далеко не единственная фишка пятого бизнес-квартала. Фасады высотных зданий тоже будут «живыми»: благодаря специальной мультимедийной системе на них будут появляться разные изображения, в том числе те, которые будут «переплывать» с одного здания на другое.