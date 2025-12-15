МИД Украины: Лукашенко не избежать ответственности

МИД Украины: Лукашенко не избежать ответственности3
Освобождение политзаключенных приближает свободу Беларуси.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало выход на свободу 123 белорусских политзаключенных, которые были освобождены режимом Лукашенко после переговоров с делегацией из США.
Киев напоминает режиму в Минске об ответственности:
— Освобождение людей, которых бросили за решётку лишь за стремление быть свободными, стало возможным благодаря совместным усилиям Соединённых Штатов Америки, лично президента Дональда Трампа, всего демократического сообщества, всех правозащитников и неправительственных организаций, которые на протяжении многих лет не прекращали борьбу за их свободу.
Мы верим, что освобождение политзаключённых будет приближать и освобождение Беларуси как страны — она уже много лет находится под вассальным управлением Москвы и в неволе режима Лукашенко, который, в частности, использует людей как живой товар для обмена на политические индульгенции.
Мы убеждены, что однажды Беларусь в итоге вернётся в своё естественное состояние свободной, демократической европейской страны. Этому будут способствовать и нынешние освобождённые — от лауреата Нобелевской премии, общественных и политических деятелей до обычных свободолюбивых людей.
Александру Лукашенко и всем причастным к массовым нарушениям прав человека в Беларуси не удастся избежать ответственности за все совершённые преступления — как в отношении белорусских граждан и Беларуси, так и в отношении Украины и украинского народа.
Министерство иностранных дел выражает благодарность Координационному центру по вопросам обращения с военнопленными за содействие в проведении этой важной гуманитарной операции.