Долгосрочные экономические перспективы сулят коллапс.

Спустя три с половиной года после начала полномасштабной войны против Украины российская экономика продолжает формально расти, однако в 2025 году все отчетливее проявляются признаки замедления и структурных перекосов. Рост последних лет обеспечивался прежде всего масштабными военными расходами, высокими ценами на энергоносители в 2022 году и углублением экономических связей с Китаем. Теперь же модель «военного кейнсианства» сталкивается с пределами, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Экономика России перегрета. Инфляция остается высокой, а Центральный банк был вынужден поднять ключевую ставку до пика в 21%, что ударило по гражданскому сектору. Безработица опустилась ниже 2%, что свидетельствует о дефиците рабочей силы и ограниченных возможностях дальнейшего роста. Все больше ресурсов уходит в оборонно-промышленный комплекс, вытесняя инвестиции и кадры из гражданской экономики.

Ключевым внешним партнером России стал Китай, заменивший Евросоюз. Однако отношения носят асимметричный характер: Москва поставляет сырье со скидкой, а взамен импортирует китайские машины, электронику и комплектующие, включая товары двойного назначения для военной промышленности.

Санкционное давление усиливается неравномерно. ЕС и Великобритания расширяют ограничения, включая снижение ценового потолка на нефть, тогда как США действуют менее последовательно. Лишь осенью 2025 года Вашингтон ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», что вновь усилило неопределенность.

Военные расходы, по оценкам, достигают около 8% ВВП. В бедных регионах выплаты контрактникам и семьям погибших временно повышают доходы, но формируют так называемую «экономику смерти» и не создают устойчивого развития. Эксперты сходятся во мнении: Россия не стоит на грани коллапса, но сталкивается с нарастающим выбором между «пушками и маслом», где дальнейшая милитаризация все сильнее подтачивает долгосрочные экономические перспективы.

