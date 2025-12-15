«На пару дней хватит» 15.12.2025, 13:45

Жители Гомельщины массово жалуются на некачественный ремонт дорог.

После осенних дождей и первой зимней слякоти жители Гомельской области стали массово жаловаться на состояние дорог. Один из пользователей показал, как выглядит дорога на улице в агрогородке Заспа Речицкого района.

По его словам, в сентябре здесь положили новый асфальт, а в декабре он оказался под водой — местный житель показал огромные лужи на дороге, пишет «Флагшток».

Другой пример — гомельчанин выложил видео с двора многоэтажки на улице Фадеева, 7, где тоже положили новый асфальт и который также весь в лужах даже после мелкого дождя. Со слов автора, «нет бордюров, все тонет во дворе, зато деньги списали».

В комментариях ответили, что похожая ситуация и в других дворах.

Еще один гомельчанин показал укладку долгожданного асфальта прямо в грязь на улице Гражданской, 2. В комментариях отреагировали с горькой иронией:

«На пару дней хватит».

«С первым снегом соскребут?»

«Освоили бюджет. Интересно, кто-нибудь проверит?»

Также в комментариях рассказали о других проблемных дворах и дорогах в Гомеле, где «яма на яме».

А житель Речицы выложил фото о том, как после ремонтных работ на улице Молодежной, 34 провалился асфальт вместе с передними колесами машины и зада риторический вопрос: кто будет нести ответственность — владелец машины или коммунальные службы?

