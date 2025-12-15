закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«На пару дней хватит»

  • 15.12.2025, 13:45
«На пару дней хватит»

Жители Гомельщины массово жалуются на некачественный ремонт дорог.

После осенних дождей и первой зимней слякоти жители Гомельской области стали массово жаловаться на состояние дорог. Один из пользователей показал, как выглядит дорога на улице в агрогородке Заспа Речицкого района.

По его словам, в сентябре здесь положили новый асфальт, а в декабре он оказался под водой — местный житель показал огромные лужи на дороге, пишет «Флагшток».

Другой пример — гомельчанин выложил видео с двора многоэтажки на улице Фадеева, 7, где тоже положили новый асфальт и который также весь в лужах даже после мелкого дождя. Со слов автора, «нет бордюров, все тонет во дворе, зато деньги списали».

В комментариях ответили, что похожая ситуация и в других дворах.

Еще один гомельчанин показал укладку долгожданного асфальта прямо в грязь на улице Гражданской, 2. В комментариях отреагировали с горькой иронией:

«На пару дней хватит».

«С первым снегом соскребут?»

«Освоили бюджет. Интересно, кто-нибудь проверит?»

Также в комментариях рассказали о других проблемных дворах и дорогах в Гомеле, где «яма на яме».

А житель Речицы выложил фото о том, как после ремонтных работ на улице Молодежной, 34 провалился асфальт вместе с передними колесами машины и зада риторический вопрос: кто будет нести ответственность — владелец машины или коммунальные службы?

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук