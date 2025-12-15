закрыть
15 декабря 2025, понедельник
В российском Ростове ввели режим чрезвычайной ситуации

  15.12.2025
В российском Ростове ввели режим чрезвычайной ситуации

После атаки дронов.

В одном из районов российского Ростова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки дронов. Часть города также осталась без отопления из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщило в понедельник, 15 декабря, издание «Важные истории».

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС из-за последствий атаки БпЛА, заявил мэр города Александр Скрябин.

В результате атаки загорелись два автомобиля, писал губернатор Юрий Слюсарь. Проект Exilenova+ публиковал кадры пожара, который возник после атаки беспилотников. Издание Astra установило, что вспышка произошла примерно в районе 128 домов на улице Набережной.

Кроме этого, поврежден трубопровод на ТЭЦ-2, из-за чего без тепла и горячего водоснабжения осталось более 1400 многоквартирных домов и социальных объектов. Власти утверждают, что причиной была не атака дронов, а «обычная авария» на ТЭЦ.

В результате удара дронов повреждена также ЛЭП в Каменском районе Ростовской области, подтвердил Слюсарь. Из-за этого без водоснабжения остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.

