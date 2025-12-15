Экс-доброволец и политзаключенный жестко раскритиковал Бабарико и Колесникову
- 15.12.2025, 14:24
Он назвал пресс-конференцию «провалом».
Белорусский доброволец и экс-политзаключенный Тарас Аватаров жестко прокомментировал пресс-конференцию высланных в Украину политзаключенных. 14 декабря, во время разговора с журналистами в Чернигове, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова отказались говорить о своем отношении к войне:
— Короче, провал. Лабкович, Бабарико, Колесникова — и ни одного прямого ответа. Кто на кого напал? Молчание. Поддерживают ли белорусских добровольцев? Снова туман. Вместо позиции — «неоднозначно». Вместо ответственности — «мы за мир». Слова, которыми прикрывают страх называть вещи своими именами. После такого становится понятно: в политике будущего им делать нечего. Не потому, что плохие. А потому, что не выдерживают момента, когда нужно говорить просто и вслух.
Тарас Аватаров — белорусский доброволец и бывший политзаключенный. В апреле 2016 года он был приговорен к 5 годам лишения свободы якобы за незаконный оборот и перемещение через границу взрывчатых веществ.
Сам Аватаров заявил, что гранату ему подбросили уже в Беларуси.