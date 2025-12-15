Ученые нашли новый вид древнего человека 6 15.12.2025, 14:34

2,096

Фото: La Trobe University

Он странным образом отличается от всех австралопитеков.

Скелет «Маленькой Ножки» был представлен публике еще в 2017 году, тогда ученые считали, что это самый полный из когда-либо найденных скелетов австралопитека. Окаменелость была названа в честь костей стопы, который были найдены первыми в Южной Африке в 1994 году.

После этого археологи вели раскопки на протяжении более 20 лет в пещерной системе Стеркфонтейн, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

Тогда возглавлял раскопки палеоантрополог из Университета Витватерсранда Рональд Кларк, который отнес скелет к виду Australopithecus prometheus. Но его коллеги считали, что останки скорее принадлежат Australopithecus africanus – виду, который был впервые описан 1925 году, и его уже находили в той же пещере.

Дословный перевод названия австралопитек означает «южная обезьяна» – это группа гомининов, которая жила в Африке 4,2 млн лет назад.

Но новое исследование показало, что черты «Маленькой Ножки» слишком отличаются от особенностей двух упомянутых видов.

«Мы считаем, что это ранее неизвестный, неисследованный вид предка человека. Он не похож на Australopithecus prometheus, а также не имеет общих черт со всеми африканскими обезьянами, которые обитали в Стеркфонтейне», - говорит руководитель нового исследования из Университета Ла Троб в Мельбурне Джесси Мартин.

В рамках анализа ученые нашли ключевые различия, которые выделяют «Маленькую Ножку» среди африканских австралопитеков. Среди них была более длинная затылочная плоскость – область в задней части головы.

«Эта часть черепа считается достаточно консервативной в эволюции человека, то есть она менялась не слишком быстро. Если вы обнаружите различия в основании черепа… эти различия, скорее всего, указывают на принадлежность к разным видам, потому что с эволюционной точки зрения они не так легко изменяются. Все обнаруженные нами различия находятся именно в этой области», - говорят авторы исследования.

Также ученые сомневаются в возрасте «Маленькой Ножки». Ранее считалось, что возраст найденного скелета составляет 3,67 млн лет, но некоторые исследователи уверены, что возраст «Маленькой Ножки» не может превышать 2,8 млн лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com