15 декабря 2025, понедельник, 16:05
«Деньги списал банкомат, но не выдал»

5
  • 15.12.2025, 14:55
  • 1,542
«Деньги списал банкомат, но не выдал»

Белорусы сообщают о сбоях в работе «Белинвестбанка».

Читатели сообщили в редакцию «Онлайнера» о сбоях в работе приложения, сайта и других сервисов «Белинвестбанка», включая банкоматы и систему платежей ЕРИП. Что удалось узнать.

— «Белинвестбанк» снова лег. В этот раз не работает ничего, даже сайт. Деньги списал банкомат, но не выдал, — написал в редакцию читатель Михаил.

На вопрос, пробовал ли он связаться с банком, Михаил ответил: — Там не дозвониться, я был 56-й в очереди к оператору. Картами тоже нигде не расплатиться.

Пока журналисты готовили эту новость, сайт банка заработал, и нам удалось найти информацию о плановых технических работах 15 декабря 2025 года. Так, еще накануне выходных (12 декабря) банк предупредил своих клиентов:

«В связи с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ в период с 03:00 до 04:00 15.12.2025 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания банка»;

«В связи с проведением технических работ 15.12.2025 с 07:40 до 08:20 возможны перерывы в обслуживании в программном комплексе «Клиент-банк (WEB)».

В своих соцсетях «Белинвестбанк» также проинформировал клиентов о том, что 15 и 19 декабря возможны перерывы в работе каналов ДБО и в обслуживании держателей карточек: «Напоминаем вам о том, что 15 и 19 декабря 2025 года запланировано проведение технологических работ. В эти дни с 08:00 до 23:59 возможны краткосрочные перерывы в работе PWA Belinvest, мобильного и интернет-банкинга для физических и юридических лиц, а также в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах».

Тем временем читатели сообщили, что не могут пополнить счет в «Оплати»:

— Приложение то выдает ошибку неизвестную, то пишет, что нет интернет-соединения, то — что нет денег на карте (хотя они есть). Оплата через ЕРИП тоже «висит».

Журналисты обратились за комментарием в банк, чтобы уточнить сроки завершения технических работ. Также задали вопрос о том, что делать клиенту банка Михаилу, который утверждает, что не смог получить средства в банкомате, при том что с карты они, по его словам, были списаны. Вот что ответил банк:

— В связи с плановыми технологическими работами на корпоративном сайте, в мессенджерах и социальных сетях банка мы заблаговременно проинформировали наших клиентов, что 15 декабря с 08.00 до 23.59 возможны перерывы в работе каналов ДБО и обслуживании держателей платежных карточек. Сегодня в телеграм-канале и социальных сетях сообщение было продублировано.

