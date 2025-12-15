закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина впервые начнет производить боевые БПЛА в Германии

  • 15.12.2025, 15:09
Украина впервые начнет производить боевые БПЛА в Германии
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

В ближайший год Киев планирует заключить еще десяток подобных договоренностей.

Украинский оборонный стартап заключил сделку на 100 млн евро по выпуску беспилотников в Германии. В ближайший год Киев планирует заключить еще десяток подобных договоренностей, чтобы значительно нарастить производство, начать продажу своей продукции западным союзникам и снизить зависимость от Китая, сообщает Financial Times.

Основанная в 2022 году компания Frontline откроет завод на юге Германии в партнерстве с баварским производителем разведывательных дронов Quantum Systems.

От украинской стороны СП получит интеллектуальную собственность и боевой опыт, от немецкой – возможности автоматизированного производства, европейской цепочки поставок, связи с Бундесвером и вооруженными силами других европейских стран. На заводе стоимостью 40 млн евро в 2026 году планируется произвести 10 тысяч дронов, которые отправятся в Украину. После этого компании получат право на экспорт аппаратов в другие страны.

По словам Матиаса Лены из Quantum, который возглавит СП, компания уже ведет переговоры с Бундесвером о поставке ему новых дронов. Александр Камышин, внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам, сказал FT, что СП должно стать первым из 10 подобных проектов, которые планируется реализовать в Европе в течение следующего года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич