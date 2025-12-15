Украина впервые начнет производить боевые БПЛА в Германии
В ближайший год Киев планирует заключить еще десяток подобных договоренностей.
Украинский оборонный стартап заключил сделку на 100 млн евро по выпуску беспилотников в Германии. В ближайший год Киев планирует заключить еще десяток подобных договоренностей, чтобы значительно нарастить производство, начать продажу своей продукции западным союзникам и снизить зависимость от Китая, сообщает Financial Times.
Основанная в 2022 году компания Frontline откроет завод на юге Германии в партнерстве с баварским производителем разведывательных дронов Quantum Systems.
От украинской стороны СП получит интеллектуальную собственность и боевой опыт, от немецкой – возможности автоматизированного производства, европейской цепочки поставок, связи с Бундесвером и вооруженными силами других европейских стран. На заводе стоимостью 40 млн евро в 2026 году планируется произвести 10 тысяч дронов, которые отправятся в Украину. После этого компании получат право на экспорт аппаратов в другие страны.
По словам Матиаса Лены из Quantum, который возглавит СП, компания уже ведет переговоры с Бундесвером о поставке ему новых дронов. Александр Камышин, внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам, сказал FT, что СП должно стать первым из 10 подобных проектов, которые планируется реализовать в Европе в течение следующего года.