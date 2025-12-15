Украина впервые начнет производить боевые БПЛА в Германии 15.12.2025, 15:09

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

В ближайший год Киев планирует заключить еще десяток подобных договоренностей.

Украинский оборонный стартап заключил сделку на 100 млн евро по выпуску беспилотников в Германии. В ближайший год Киев планирует заключить еще десяток подобных договоренностей, чтобы значительно нарастить производство, начать продажу своей продукции западным союзникам и снизить зависимость от Китая, сообщает Financial Times.

Основанная в 2022 году компания Frontline откроет завод на юге Германии в партнерстве с баварским производителем разведывательных дронов Quantum Systems.

От украинской стороны СП получит интеллектуальную собственность и боевой опыт, от немецкой – возможности автоматизированного производства, европейской цепочки поставок, связи с Бундесвером и вооруженными силами других европейских стран. На заводе стоимостью 40 млн евро в 2026 году планируется произвести 10 тысяч дронов, которые отправятся в Украину. После этого компании получат право на экспорт аппаратов в другие страны.

По словам Матиаса Лены из Quantum, который возглавит СП, компания уже ведет переговоры с Бундесвером о поставке ему новых дронов. Александр Камышин, внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам, сказал FT, что СП должно стать первым из 10 подобных проектов, которые планируется реализовать в Европе в течение следующего года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com