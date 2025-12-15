закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хочется биться головой об стену»

2
  • 15.12.2025, 15:07
  • 2,380
«Хочется биться головой об стену»

Рекрутер назвала проколы на собеседовании, которые мешают найти работу.

«Иногда хочется биться головой об стену после собеседований — такие попадаются кадры», — жалуется в LinkedIn Ирина Вишневская, которая 17 лет работает рекрутером в сфере IT. Она объяснила, какие мелочи на собеседовании могут «отвернуть» компанию даже от технически подкованного кандидата. Внимание на пост Вишневской в соцсетях обратило издание devby.

По словам Вишневской, за последнее время она провела немало собеседований: бывали недели, когда их было по 5−7 в день. И заметила, что многие из них были «очень странные», хотя как специалистка она «максимально ищет в людях хорошее».

— [Например] я рассказываю о команде и упоминаю о том, что руководитель отдела — женщина. И слышу от кандидата: «Это плохо». Что? — возмущается Вишневская. — [Другой случай:] на собеседовании кандидат спрашивает меня, много ли женщин в команде, потому что если много женщин — ему придется делать работу за них. А я знаю эту команду, там девчонки пашут как кони и делают фантастические результаты.

Третий случай, который вспомнился Вишневской, это когда кандидат на должность сказал ей в лицо: «На своем уровне вы не способны понять, чем я занимался». Это, исходя из поста рекрутера, тоже воспринимается не иначе как сексизм и не вызывает желание нанять такого человека.

Проблема, по мнению Вишневской, заключается в том, что многие верят: на собеседовании должны оцениваться только профессиональные качества — в частности, например, техническая подкованность, если речь о разработчике. Но это далеко от правды, ведь найти работу, «проявляя запредельный уровень конфликтности» или сексистские взгляды, будет сложно, убеждена специалистка.

— Я честно не могу понять, это настолько из нас последние годы выжгли человеческое, деловое, вежливое или просто люди почему-то решили, что можно агрессировать, хамить, и при этом считают, что мир к ним несправедлив? — задается вопросом белoруска.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич