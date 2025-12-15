«Хочется биться головой об стену» 2 15.12.2025, 15:07

Рекрутер назвала проколы на собеседовании, которые мешают найти работу.

«Иногда хочется биться головой об стену после собеседований — такие попадаются кадры», — жалуется в LinkedIn Ирина Вишневская, которая 17 лет работает рекрутером в сфере IT. Она объяснила, какие мелочи на собеседовании могут «отвернуть» компанию даже от технически подкованного кандидата. Внимание на пост Вишневской в соцсетях обратило издание devby.

По словам Вишневской, за последнее время она провела немало собеседований: бывали недели, когда их было по 5−7 в день. И заметила, что многие из них были «очень странные», хотя как специалистка она «максимально ищет в людях хорошее».

— [Например] я рассказываю о команде и упоминаю о том, что руководитель отдела — женщина. И слышу от кандидата: «Это плохо». Что? — возмущается Вишневская. — [Другой случай:] на собеседовании кандидат спрашивает меня, много ли женщин в команде, потому что если много женщин — ему придется делать работу за них. А я знаю эту команду, там девчонки пашут как кони и делают фантастические результаты.

Третий случай, который вспомнился Вишневской, это когда кандидат на должность сказал ей в лицо: «На своем уровне вы не способны понять, чем я занимался». Это, исходя из поста рекрутера, тоже воспринимается не иначе как сексизм и не вызывает желание нанять такого человека.

Проблема, по мнению Вишневской, заключается в том, что многие верят: на собеседовании должны оцениваться только профессиональные качества — в частности, например, техническая подкованность, если речь о разработчике. Но это далеко от правды, ведь найти работу, «проявляя запредельный уровень конфликтности» или сексистские взгляды, будет сложно, убеждена специалистка.

— Я честно не могу понять, это настолько из нас последние годы выжгли человеческое, деловое, вежливое или просто люди почему-то решили, что можно агрессировать, хамить, и при этом считают, что мир к ним несправедлив? — задается вопросом белoруска.

