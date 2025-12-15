закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:06
Москва не «каменная»

  • Андрей Федоренко
  • 15.12.2025, 15:24
  • 2,228
Москва не «каменная»
Фото: ТСН.ua

Когда элиты РФ захотят прекращения войны.

Война не может продолжаться, если ее не одобряют те, кто принимает решения и получает от нее выгоду. По моим предположениям, большая часть общества Российской Федерации перестанет поддерживать войну в январе-феврале 2026 года. И после этого Путину и его окружению придется решать — идти против общественного мнения россиян или подписывать перемирие с Украиной, завершая войну.

Прогноз основывается на предположении, что поддержка продолжения военных действий в России со стороны общества сменится устойчивым требованием мира тогда, когда общественное мнение преимущественно (более 50%) будет выступать за начало мирных переговоров, а не за продолжение войны.

Кроме общего неприятия продолжения войны, важно также отношение россиян к подписанию контрактов на участие в «спецоперации», то есть одобрение практического решения и дальше вести войну, а не гипотетического желания продолжать боевые действия или начать мирные переговоры.

В целом исследования до сих пор демонстрируют высокий уровень поддержки войны в России: на вопрос «Поддерживаете ли вы действия Вооруженных сил России?» более 70% респондентов отвечают утвердительно (Левада-Центр, октябрь 2025). Однако это, скорее, общий вопрос, свидетельствующий не о стремлении к миру или войне, а о лояльности россиян к власти.

Более показательные ответы относительно реальной поддержки войны можно получить из вопросов о мире и продолжении боевых действий, а также об одобрении или неодобрении подписания контракта на участие в «спецоперации».

Инфографика: Андрей Федоренко

Анализ данных общероссийских опросов, проведенных «Левада-Центром» в октябре 2024 года и октябре 2025 года, показывает, что перелом в общественном мнении в пользу прекращения конфликта уже произошел и окончательно закрепится в начале 2026 года.

Преимущество сторонников мирных переговоров над сторонниками продолжения войны

Настроения в российском обществе относительно завершения конфликта демонстрировали четкий сдвиг в сторону мирного урегулирования уже в 2024 году, и эта тенденция усиливалась до октября 2025 года (согласно исследованиям «Левада-Центра»).

Инфографика: Андрей Федоренко

2024: Доля опрошенных, которые считали, что надо начать мирные переговоры, составила 55%.

Доля тех, кто считал, что нужно и дальше вести боевые действия — 36%.

Таким образом, уже в октябре 2024 года сторонники мирных переговоров преобладали над сторонниками продолжения войны.

2025: Доля респондентов, высказывающих мнение о необходимости начать мирные переговоры, выросла до 61%. Доля тех, кто считает, что нужно продолжать боевые действия, снизилась до 30%.

Почему, несмотря на общественное мнение, Кремль до сих пор продолжает войну?

На этот вопрос есть логичный ответ: чтобы состоялись политические решения в пользу мира, нужно не только общее мнение россиян, но и мнение элиты — тех, кто принимает реальные решения о продолжении войны. И это не только Кремль, но и многочисленные чиновники, топ-менеджеры и другие представители влиятельных групп. Ориентиром здесь является позиция жителей Москвы.

Москва — это самый большой город РФ (13 млн человек, почти 10% населения России) и, одновременно, центр российской элиты, людей, которые прямо или косвенно влияют на решения о продолжении войны или заключении мира.

И по состоянию на 2025 год Москва все еще выступает за продолжение военных действий:

54% — за продолжение войны,

42% — за мирные переговоры.

Однако Москва не «каменная»: за последний год поддержания войны там снизилось на 10%. При такой динамике жители столицы уже весной 2026 года чаще будут поддерживать мирные переговоры, чем продолжение боевых действий.

Преимущество неодобрения подписания контракта на участие в «СВО»

Второй критерий, показывающий реальную готовность общества поддерживать войну, — это одобрение подписания контракта на участие в «спецоперации». И здесь ситуация подобная: в целом население России уже не одобряет (55%) подписание контракта в 2025 году, тогда как доля одобряющих составляет 30%.

И снова Москве принадлежит особое мнение:

41% — одобряют подписание контракта,

38% — не одобряют.

Перевес сторонников в столице невелик. А с учетом годовой динамики падения поддержки контрактов (-9% за год), перевес неприятия подписания контракта в Москве, вероятно, появится уже в январе-феврале 2026 года.

Прогноз общественной поддержки войны в России

Учитывая указанные критерии (преимущества сторонников мирных переговоров и преимущества неприятия контрактов), можно сделать вывод, что переломный момент в общественном мнении России уже наступил в 2025 году.

Единственная существенная опора поддержки войны остается в Москве — или, точнее, среди российской элиты. По моим предположениям, мнение Москвы (то есть элиты) изменится в течение ближайших трех месяцев — весной 2026 года, когда большинство уже не будет поддерживать подписание контрактов и продолжение войны.

И тогда, независимо от собственных амбиций, Путину и его окружению придется принимать решение: либо идти против общественного мнения России, включая элиту, и дальше вести войну, либо идти против личных амбиций и соглашаться на перемирие.

Андрей Федоренко, New Voice

