закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Работники Лувра объявили забастовку

  • 15.12.2025, 15:38
Работники Лувра объявили забастовку

Акцию поддержали около 400 сотрудников.

Парижский Лувр не открылся для посетителей в понедельник, 15 декабря: сотрудники музея решили провести забастовку, требуя улучшения условий и повышения оплаты труда. Об этом сообщает Reuters.

Акцию поддержали около 400 работников. Инициаторами забастовки выступили профсоюзы CFDT, CGT и Sud, которые объясняют свое решение ухудшением условий работы и хронической нехваткой персонала.

В администрации музея подтвердили закрытие, сославшись на проходящую акцию протеста.

В заявлении профсоюзов отмечается, что сотрудники сталкиваются с постоянно растущей рабочей нагрузкой и противоречивыми указаниями со стороны руководства, что, по их словам, не позволяет качественно выполнять профессиональные обязанности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич