Работники Лувра объявили забастовку 15.12.2025, 15:38

Акцию поддержали около 400 сотрудников.

Парижский Лувр не открылся для посетителей в понедельник, 15 декабря: сотрудники музея решили провести забастовку, требуя улучшения условий и повышения оплаты труда. Об этом сообщает Reuters.

Акцию поддержали около 400 работников. Инициаторами забастовки выступили профсоюзы CFDT, CGT и Sud, которые объясняют свое решение ухудшением условий работы и хронической нехваткой персонала.

В администрации музея подтвердили закрытие, сославшись на проходящую акцию протеста.

В заявлении профсоюзов отмечается, что сотрудники сталкиваются с постоянно растущей рабочей нагрузкой и противоречивыми указаниями со стороны руководства, что, по их словам, не позволяет качественно выполнять профессиональные обязанности.

