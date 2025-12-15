Работники Лувра объявили забастовку
Акцию поддержали около 400 сотрудников.
Парижский Лувр не открылся для посетителей в понедельник, 15 декабря: сотрудники музея решили провести забастовку, требуя улучшения условий и повышения оплаты труда. Об этом сообщает Reuters.
Акцию поддержали около 400 работников. Инициаторами забастовки выступили профсоюзы CFDT, CGT и Sud, которые объясняют свое решение ухудшением условий работы и хронической нехваткой персонала.
В администрации музея подтвердили закрытие, сославшись на проходящую акцию протеста.
В заявлении профсоюзов отмечается, что сотрудники сталкиваются с постоянно растущей рабочей нагрузкой и противоречивыми указаниями со стороны руководства, что, по их словам, не позволяет качественно выполнять профессиональные обязанности.