В Берлине завершились переговоры между Украиной и США

  • 15.12.2025, 15:47
  • 1,228
В них принимал участие Владимир Зеленский.

В столице Германии в понедельник, 15 декабря, завершились переговоры между делегациями Украины и США по «мирному плану».

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Как известно, переговоры начались утром 15 декабря, около 13:00 по Минску. В них принял участие президент Владимир Зеленский.

После обеда переговоры между делегациями завершились.

В этот же день в Берлине ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Дональда Трампа.

Согласно графику, обнародованному в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 21:00 по Минску.

