закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BBC: Что заставит Путина остановить войну против Украины

  • 15.12.2025, 16:06
BBC: Что заставит Путина остановить войну против Украины

Необходимо жесткое и последовательное экономическое давление на Кремль.

Несмотря на разговоры о возможных переговорах, Путин пока не демонстрирует готовности отказаться от своих военных целей в Украине. По мнению аналитиков, Кремль считает, что время работает на Россию, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Среди ключевых требований России — признание оккупированных территорий российскими, отказ Украины от членства в НАТО и резкое ограничение ее военного потенциала. При таких условиях у Путина практически нет стимулов идти на компромисс. Возможный сценарий — давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа на Киев с целью добиться прекращения огня на невыгодных для Украины условиях или же частичный отход США от активного участия в конфликте.

Часть экспертов считает, что только прямое военное присутствие Запада в Украине могло бы надежно остановить дальнейшую агрессию, но этот вариант остается политически трудно выполнимым.

Экономическое давление также пока не стало переломным фактором. Хотя российская экономика испытывает проблемы — высокую инфляцию, рост дефицита бюджета и снижение доходов населения, — Кремль продолжает адаптироваться, обходя санкции. Эксперты сходятся во мнении, что без жесткого и последовательного давления, включая полноценное эмбарго на энергоносители, позиция Москвы вряд ли изменится.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич