BBC: Что заставит Путина остановить войну против Украины
- 15.12.2025, 16:06
Необходимо жесткое и последовательное экономическое давление на Кремль.
Несмотря на разговоры о возможных переговорах, Путин пока не демонстрирует готовности отказаться от своих военных целей в Украине. По мнению аналитиков, Кремль считает, что время работает на Россию, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Среди ключевых требований России — признание оккупированных территорий российскими, отказ Украины от членства в НАТО и резкое ограничение ее военного потенциала. При таких условиях у Путина практически нет стимулов идти на компромисс. Возможный сценарий — давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа на Киев с целью добиться прекращения огня на невыгодных для Украины условиях или же частичный отход США от активного участия в конфликте.
Часть экспертов считает, что только прямое военное присутствие Запада в Украине могло бы надежно остановить дальнейшую агрессию, но этот вариант остается политически трудно выполнимым.
Экономическое давление также пока не стало переломным фактором. Хотя российская экономика испытывает проблемы — высокую инфляцию, рост дефицита бюджета и снижение доходов населения, — Кремль продолжает адаптироваться, обходя санкции. Эксперты сходятся во мнении, что без жесткого и последовательного давления, включая полноценное эмбарго на энергоносители, позиция Москвы вряд ли изменится.