Некоторые автобусы поедут из Беларуси в Польшу по-новому 15.12.2025, 16:09

Уже с завтрашнего дня.

Уже завтра, 16 декабря, часть международных автобусов в Польшу, которые пока что могут ездить через «Брест», перенаправят в «Берестовицу» для оптимизации нагрузки на пункты пропуска, сообщает abw.by со ссылкой на Транспортную инспекцию.

В ТИ напомнили, что 17 ноября Польша открыла два пункта пропуска, это «Кузница Белостоцкая» («Брузги») – для легковых автомобилей, «Бобровники» («Берестовица») – для легковушек, грузовиков и автобусов. В связи с этим в ТИ поступило письмо Минтранса от 27 ноября, в котором говорится, что для распределения нагрузки на пункты пропуска разрешается выполнять международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении в следующем порядке:

- до 15 декабря 2025 г. при наличии у перевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – через АПП «Брест» и «Берестовица»;

- с 16 декабря 2025 г. при наличии у перевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – исключительно через АПП «Берестовица».

Перевозчики: пассажиры могут выбирать, через какой пункт пропуска ехать

В сервисе по бронированию билетов «Атлас» рассказали, что глобальных изменений в расписании и маршруте рейсов не произойдет.

«Некоторые источники поспешили написать, что с 16 декабря автобусы и вовсе перестанут пересекать белорусско-польскую границу в Бресте. Это не так! Вдаваться глубоко в подробности не будем, лишь отметим, что перевозчики перестроились заранее.

Ситуация выглядит так: те перевозчики, у которых есть (были) разрешения на «Брузги» или «Берестовицу» больше не смогут ездить через «Брест», а те, у кого были маршруты изначально через «Брест», продолжат», – отметили в сервисе по бронированию билетов «Атлас».

А что для пассажиров? Маршруты и расписание автобусов, следующих из Беларуси в Польшу или обратно после 16 декабря остаются прежними. При поездке из Минска в Варшаву можно выбирать, через какой пункт пропуска поехать.

Как обстановка на границе? Утром 15 декабря на выезд из Беларуси в ПП «Берестовица» стоит 220 грузовиков, очередей автобусов и легковушек нет. В «ПП» «Брест» находится 15 легковушек, автобусов нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com