закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Некоторые автобусы поедут из Беларуси в Польшу по-новому

  • 15.12.2025, 16:09
Некоторые автобусы поедут из Беларуси в Польшу по-новому

Уже с завтрашнего дня.

Уже завтра, 16 декабря, часть международных автобусов в Польшу, которые пока что могут ездить через «Брест», перенаправят в «Берестовицу» для оптимизации нагрузки на пункты пропуска, сообщает abw.by со ссылкой на Транспортную инспекцию.

В ТИ напомнили, что 17 ноября Польша открыла два пункта пропуска, это «Кузница Белостоцкая» («Брузги») – для легковых автомобилей, «Бобровники» («Берестовица») – для легковушек, грузовиков и автобусов. В связи с этим в ТИ поступило письмо Минтранса от 27 ноября, в котором говорится, что для распределения нагрузки на пункты пропуска разрешается выполнять международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении в следующем порядке:

- до 15 декабря 2025 г. при наличии у перевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – через АПП «Брест» и «Берестовица»;

- с 16 декабря 2025 г. при наличии у перевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – исключительно через АПП «Берестовица».

Перевозчики: пассажиры могут выбирать, через какой пункт пропуска ехать

В сервисе по бронированию билетов «Атлас» рассказали, что глобальных изменений в расписании и маршруте рейсов не произойдет.

«Некоторые источники поспешили написать, что с 16 декабря автобусы и вовсе перестанут пересекать белорусско-польскую границу в Бресте. Это не так! Вдаваться глубоко в подробности не будем, лишь отметим, что перевозчики перестроились заранее.

Ситуация выглядит так: те перевозчики, у которых есть (были) разрешения на «Брузги» или «Берестовицу» больше не смогут ездить через «Брест», а те, у кого были маршруты изначально через «Брест», продолжат», – отметили в сервисе по бронированию билетов «Атлас».

А что для пассажиров? Маршруты и расписание автобусов, следующих из Беларуси в Польшу или обратно после 16 декабря остаются прежними. При поездке из Минска в Варшаву можно выбирать, через какой пункт пропуска поехать.

Как обстановка на границе? Утром 15 декабря на выезд из Беларуси в ПП «Берестовица» стоит 220 грузовиков, очередей автобусов и легковушек нет. В «ПП» «Брест» находится 15 легковушек, автобусов нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич