Война на истощение: Украина и ее союзники меняют баланс сил 15.12.2025, 16:18

3,262

Украина создала одну из самых боеспособных армий в Европе.

Война в Украине все больше приобретает характер затяжного конфликта на истощение. Россия продвигается медленно и с большими потерями, но сохраняет стратегическую инициативу, рассчитывая на усталость украинского общества и разногласия среди западных союзников Киева, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Украина, обладая одной из самых боеспособных армий в Европе, сталкивается с острой нехваткой личного состава. После почти четырех лет войны растет усталость солдат и число дезертирств. Киев сознательно не расширяет мобилизацию на более молодые возрастные группы, опасаясь долгосрочных демографических последствий.

Одним из ключевых инструментов давления на Россию стали украинские удары по энергетической и военной инфраструктуре на ее территории. По данным экспертов, беспилотники ВСУ поразили более половины крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что привело к перебоям с топливом в ряде регионов. Однако аналитики предупреждают, что одних ударов вглубь России недостаточно, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры.

Помимо военных действий, значительную роль играет технологическое преимущество. Украина активно использует спутниковую разведку и современные беспилотники, полученные от западных союзников, что позволяет эффективно выявлять цели и корректировать удары. Эксперты отмечают, что цифровая война и кибератаки становятся не менее важным инструментом давления на Россию, чем артиллерия и авиация.

Украина и ее союзники также ищут новые пути давления на Москву. Продолжаются переговоры о расширении санкций, использовании замороженных российских активов и усилении международной поддержки оборонных возможностей Украины. Эти меры создают дополнительное давление на экономику России, усиливая стратегическую позицию Киева без прямого увеличения численности войск.

Отдельным фактором остается Китай. Москва сильно зависит от поставок китайских товаров двойного назначения, а председатель КНР Си Цзиньпин — один из немногих лидеров, к мнению которого Путин прислушивается. Пока Пекин не видит причин активно вмешиваться, но усиление санкций или риски для мировой экономики могут изменить его позицию.

В целом эксперты отмечают, что без усиления западной поддержки и четкой долгосрочной стратегии война рискует затянуться.

