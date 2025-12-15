закрыть
Алесь Беляцкий встретился с президентом Литвы

  • 15.12.2025, 16:38
Алесь Беляцкий встретился с президентом Литвы
Алесь Беляцкий

Литва поддерживает усилия США по освобождению всех белорусских политзаключенных.

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа встретился с лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года Алесем Беляцким, который в субботу вышел на свободу, пишет lrp.lt.

- Мы с большим облегчением восприняли известие о том, что после многих лет несправедливого заключения вы наконец на свободе. Ваша стойкость, моральная сила и непоколебимая преданность человеческому достоинству — даже в самое трудное время — вдохновляют нас всех, — сказал президент Литвы.

Гитанас Науседа отметил, что Литва всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать усилия Соединенных Штатов Америки по освобождению всех белорусских политических заключенных.

- Вместе мы последовательно подчеркиваем, что белорусский режим должен положить конец всем политическим репрессиям и не начинать новых, что в Беларуси должны состояться демократические, свободные и справедливые выборы, и что любая поддержка режимом Лукашенко агрессивной войны России против Украины должна быть прекращена, - сказал президент Литвы.

