15 декабря 2025, понедельник, 17:39
США и генсек НАТО присоединятся к переговорам Зеленского с лидерами ЕС в Берлине

  • 15.12.2025, 16:49
Фото: Getty Images

Переговоры пройдут сегодня вечером.

Представители США были приглашены к участию в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лидеров стран ЕС, которые состоятся сегодня в Берлине. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.

Кроме того, НАТО подтвердило, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также прибудет в Берлин для участия в переговорах. Соответствующее подтверждение появилось в последние минуты.

Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.

Таким образом, участие ключевых международных партнеров Украины в переговорах в Берлине было официально подтверждено.

