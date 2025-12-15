NI: Индия отвергла российский истребитель пятого поколения Су-57 2 15.12.2025, 16:52

1,378

Эксплуатационные характеристики и надежность оставляют вопросы.

Несмотря на недавний визит Путина в Индию, перспективы закупки индийскими ВВС российского истребителя пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО — «Felon») остаются туманными. Переговоры о сделке, включая совместное производство и передачу технологий, не продвинулись с марта 2025 года, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Индия сосредоточена на разработке собственных платформ», — отметил индийский военный источник. В то же время Россия продолжает продвигать Су-57, обещая гибкость в конфигурации и создание необходимых производственных мощностей. Однако предложение встретило «равнодушный отклик», несмотря на то, что самолет производит впечатление на авиашоу благодаря сложным маневрам, включая перевороты и резкое торможение в воздухе.

Су-57 пользуется популярностью на международных выставках — в том числе на Aero India и Dubai Air Show 2025 — но пока не нашел значимых покупателей, за исключением Алжира, согласившегося приобрести около десятка машин.

Тем не менее Индия продолжает сотрудничать с Россией в оборонной сфере, закупая ЗРК С-400 и участвуя в совместном производстве основных боевых танков Т-90. Су-57 же, по сути, не является приоритетной платформой для индийской армии.

Эксперты отмечают, что Су-57 впечатляет публику на шоу, но его эксплуатационные характеристики и надежность оставляют вопросы. В конечном счете, Индия делает ставку на развитие собственных технологий, что снижает интерес к российскому истребителю. Россия, вероятно, разочарована столь прохладным приемом своей «флагманской» боевой машины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com