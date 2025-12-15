закрыть
Ученые: У Марса был один большой спутник, а не два, как сейчас

  • 15.12.2025, 17:15
Фото: Decoret

Он управлял водой на Красной планете.

Ученые считают, что в кратере Гейл на Марсе в прошлом находилось озеро из жидкой воды, которая постоянно перемещалась из-за приливов и отливов. Следы такой активности были обнаружены в тонких слоях осадочных пород в кратере Гейл.

Исследователи из Университета штата Луизиана, США, пришли к выводу, что приливы и отливы могли возникать из-за гравитационного влияния достаточно массивного спутника Марса.

Ни один из двух нынешних двух спутников Красной планеты недостаточно большой, чтобы оказать такое влияние, пишет New Scientist (перевод - «Фокус»).

Ученые проанализировали слои осадочных пород в кратере Гейл на Марсе, чтобы определить периодичность приливов и отливов в древнем озере, а также понять, какой спутник Марса мог из создавать.

Исследование предполагает, что два современных спутника Марса, Фобос и Деймос, возможно, являются остатками более крупного спутника. Если он действительно существовал, то его масса должна была быть в 15-18 раз больше массы Фобоса, крупнейшего спутника Красной планеты. И все же масса предполагаемого единственного спутника Марса все равно была бы в сотни тысяч раз меньше массы Луны.

Ученые пришли к таким выводам после изучения осадочных пород, которые сфотографировал марсоход NASA Curiosity. Слоистые осадочные породы называются ритмитами, поскольку они свидетельствуют о том, что материал был перемещен ветром или водой с регулярно меняющейся силой. Если это приливы, то поток воды приносит песок, который затем покрывается грязью, когда начинается отлив и вода застаивается.

Ученые выяснили, что ритмиты в кратере Гейл имеют тонкие темные линии, которые напоминают особенности почвы, связанные с приливными процессами на Земле.

Чтобы подкрепить это предположение исследователи использовали математический метод, называемый преобразованием Фурье, для анализа структуры слоев марсианских осадочных пород. Это позволило обнаружить дополнительную периодичность в толщине слоев осадочных пород, что предполагает, что крупный спутник Марса когда-то управлял приливами и отливами в озерах и морях на Красной планете, как это делает Луна на Земле.

Это исследование подтверждает гипотезу, высказанную другими учеными 2 года назад. Эта гипотеза предполагает, что слоистые осадочные породы, обнаруженные в кратере Езеро, могли возникнуть в результате приливов и отливов в древнем озере.

В то же время Николас Мангольд из Лаборатории планетологии и геофизики в Нанте, Франция, говорит, что озера внутри кратеров Езеро и Гейл, диаметр которых составляет 45 и 154 километра соответственно, были слишком малы для существования приливов и отливов. По слова мученого, даже если у Марса был всего один большой спутник, оба кратера не подходят для регистрации осадочных пород, созданных приливами.

Кристофер Федо из Университета штата Теннесси, США, считает, что подобные ритмиты могут образовываться в результате регулярно меняющегося водного притока из рек в озеро. Поэтому не обязательно у Марса был один крупный спутник.

Но авторы исследования настаивают на своей версии развития событий, которая требует дополнительных данных для подтверждения.

