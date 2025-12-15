закрыть
В Беларуси можно будет выбрать пол ребенка при ЭКО

  • 15.12.2025, 17:20
В Беларуси можно будет выбрать пол ребенка при ЭКО

Но только в особых случаях.

Минздрав определил перечень медпоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий. Это следует из постановления Министерства здравоохранения, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ устанавливает медицинские показания и противопоказания для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Среди положительных факторов — мужское бесплодие, бесплодие неясного генеза, наличие мутаций генов у будущих родителей, большая эффективность в сравнении с другими методами лечения. Процедуру также можно делать женщинам без полового партнера.

ЭКО нельзя проводить при болезнях эндокринной системы, кровеносной систем, психических заболеваниях, новообразованиях. Запрещено при ВИЧ/СПИД, гепатитах, туберкулезе и других инфекциях.

Пол будущего ребенка также можно выбрать на ЭКО, но только в случае наличия у кого-то из родителей наследственных заболеваний. Среди них — мутации, связанные с полом, которые могут вызвать инвалидность или умственную отсталость у ребенка, и только в случае, если их нельзя выявить с помощью генетического теста перед имплантацией, УЗИ во время беременности или молекулярно-генетического анализа.

