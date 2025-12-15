В Беларуси можно будет выбрать пол ребенка при ЭКО 15.12.2025, 17:20

Но только в особых случаях.

Минздрав определил перечень медпоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий. Это следует из постановления Министерства здравоохранения, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ устанавливает медицинские показания и противопоказания для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Среди положительных факторов — мужское бесплодие, бесплодие неясного генеза, наличие мутаций генов у будущих родителей, большая эффективность в сравнении с другими методами лечения. Процедуру также можно делать женщинам без полового партнера.

ЭКО нельзя проводить при болезнях эндокринной системы, кровеносной систем, психических заболеваниях, новообразованиях. Запрещено при ВИЧ/СПИД, гепатитах, туберкулезе и других инфекциях.

Пол будущего ребенка также можно выбрать на ЭКО, но только в случае наличия у кого-то из родителей наследственных заболеваний. Среди них — мутации, связанные с полом, которые могут вызвать инвалидность или умственную отсталость у ребенка, и только в случае, если их нельзя выявить с помощью генетического теста перед имплантацией, УЗИ во время беременности или молекулярно-генетического анализа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com