Лукашенко обиделся на 22-летнего жителя Ивацевичей
- 15.12.2025, 17:37
Его якобы оскорбили.
Житель Ивацевичского района бросил учебу, стал увлекаться «идеями нацизма» и «оскорблял Лукашенко». В итоге его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, пишет «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру Брестской области.
Житель Ивацевичского района бросил обучение в колледже и несколько лет был на содержании у родителей. В это время увлекся компьютерными играми, связанными с тематикой Второй мировой войны.
«Изучая публикации в сети Интернет по военной тематике, он стал увлекаться «идеологией нацизма». Это привело к тому, что на протяжении 2022−2024 годов молодой человек в различных телеграм-чатах отправлял сообщения», — заявила прокуратура.
Кроме того, как заявили в прокуратуре, парень многократно в телеграм-чатах выражал и навязывал другим пользователям «крайнюю степень неприязни к представителям восточнославянских народов (русским)». А еще «в оскорбительной и унизительной форме высказывался» в отношении Лукашенко.
На момент совершения первых из установленных эпизодов парню едва исполнилось 18 лет.
В итоге его признали виновным в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «реабилитации нацизма» и публичном «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 130−1, ч. 1 ст. 368 УК). Суд назначил четыре года колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.