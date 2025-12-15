Лукашенко обиделся на 22-летнего жителя Ивацевичей 15.12.2025, 17:37

2,502

Его якобы оскорбили.

Житель Ивацевичского района бросил учебу, стал увлекаться «идеями нацизма» и «оскорблял Лукашенко». В итоге его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, пишет «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру Брестской области.

Житель Ивацевичского района бросил обучение в колледже и несколько лет был на содержании у родителей. В это время увлекся компьютерными играми, связанными с тематикой Второй мировой войны.

«Изучая публикации в сети Интернет по военной тематике, он стал увлекаться «идеологией нацизма». Это привело к тому, что на протяжении 2022−2024 годов молодой человек в различных телеграм-чатах отправлял сообщения», — заявила прокуратура.

Кроме того, как заявили в прокуратуре, парень многократно в телеграм-чатах выражал и навязывал другим пользователям «крайнюю степень неприязни к представителям восточнославянских народов (русским)». А еще «в оскорбительной и унизительной форме высказывался» в отношении Лукашенко.

На момент совершения первых из установленных эпизодов парню едва исполнилось 18 лет.

В итоге его признали виновным в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «реабилитации нацизма» и публичном «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 130−1, ч. 1 ст. 368 УК). Суд назначил четыре года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com