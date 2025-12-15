закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко обиделся на 22-летнего жителя Ивацевичей

  • 15.12.2025, 17:37
  • 2,502
Лукашенко обиделся на 22-летнего жителя Ивацевичей

Его якобы оскорбили.

Житель Ивацевичского района бросил учебу, стал увлекаться «идеями нацизма» и «оскорблял Лукашенко». В итоге его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, пишет «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру Брестской области.

Житель Ивацевичского района бросил обучение в колледже и несколько лет был на содержании у родителей. В это время увлекся компьютерными играми, связанными с тематикой Второй мировой войны.

«Изучая публикации в сети Интернет по военной тематике, он стал увлекаться «идеологией нацизма». Это привело к тому, что на протяжении 2022−2024 годов молодой человек в различных телеграм-чатах отправлял сообщения», — заявила прокуратура.

Кроме того, как заявили в прокуратуре, парень многократно в телеграм-чатах выражал и навязывал другим пользователям «крайнюю степень неприязни к представителям восточнославянских народов (русским)». А еще «в оскорбительной и унизительной форме высказывался» в отношении Лукашенко.

На момент совершения первых из установленных эпизодов парню едва исполнилось 18 лет.

В итоге его признали виновным в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «реабилитации нацизма» и публичном «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 130−1, ч. 1 ст. 368 УК). Суд назначил четыре года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич