СМИ: Россия в ближайшее время может потерять 300 вертолетов
- 15.12.2025, 17:39
Заменить их нечем из-за сокращения льготного лизинга и недостаточных объемов производства.
Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 в России могут вывести из эксплуатации в течение пяти лет, ведь их ресурс почти исчерпан.
Об этом со ссылкой на совещание компании «Вертолеты России» с перевозчиками сообщают кремлевские СМИ.
В конце этого года двум десяткам старых Ми-8Т уже отказали в продлении сроков службы. В 2026-м на прикол могут стать еще 40 старых машин.
По словам специалистов, если в отрасли в следующем году недосчитаются 50-60 вертолетов, которым не продлят сроки эксплуатации, это может привести к дефициту техники, перебоям в перевозках и трудностям с выполнением контрактов.
Всего в РФ эксплуатируется около 300 вертолетов Ми-8, произведенных до 1991 года. Им каждый раз продлевают возможность эксплуатации, но бесконечно это делать нельзя, ведь существуют требования к безопасности полетов и федеральные авиационные правила.
Одной из причин ограничения эксплуатации называют проблемы с хвостовой балкой на старых Ми-8Т, где могут появляться трещины в результате нагрузок. Эту неисправность трудно устранить.
В среднем 40-летние машины налетали около 15 тысяч часов, тогда как лимит их службы определялся производителем в 20 тысяч. Таким образом, они еще имеют определенный ресурс, но он довольно-таки ограничен.
Авиакомпании не смогут быстро заменить старые борта новыми из-за сокращения льготного лизинга и недостаточности производства. Отрасль просит дать 5-10 лет и льготный лизинг, чтобы плавно перейти на новую технику.
Кроме производства существуют и другие трудности, в частности, цена эксплуатации. Дело в том, что стоимость летного часа старых Ми-8Т колеблется в диапазоне 250-320 тысяч рублей, тогда как у новых модификаций Ми-8АМТ она составляет 400-500 тыс. Поэтому при переходе на новую технику вырастут тарифы на коммерческие перевозки.