СМИ: Россия в ближайшее время может потерять 300 вертолетов 15.12.2025, 17:39

Фото: Александр Младенов

Заменить их нечем из-за сокращения льготного лизинга и недостаточных объемов производства.

Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 в России могут вывести из эксплуатации в течение пяти лет, ведь их ресурс почти исчерпан.

Об этом со ссылкой на совещание компании «Вертолеты России» с перевозчиками сообщают кремлевские СМИ.

В конце этого года двум десяткам старых Ми-8Т уже отказали в продлении сроков службы. В 2026-м на прикол могут стать еще 40 старых машин.

По словам специалистов, если в отрасли в следующем году недосчитаются 50-60 вертолетов, которым не продлят сроки эксплуатации, это может привести к дефициту техники, перебоям в перевозках и трудностям с выполнением контрактов.

Всего в РФ эксплуатируется около 300 вертолетов Ми-8, произведенных до 1991 года. Им каждый раз продлевают возможность эксплуатации, но бесконечно это делать нельзя, ведь существуют требования к безопасности полетов и федеральные авиационные правила.

Одной из причин ограничения эксплуатации называют проблемы с хвостовой балкой на старых Ми-8Т, где могут появляться трещины в результате нагрузок. Эту неисправность трудно устранить.

В среднем 40-летние машины налетали около 15 тысяч часов, тогда как лимит их службы определялся производителем в 20 тысяч. Таким образом, они еще имеют определенный ресурс, но он довольно-таки ограничен.

Авиакомпании не смогут быстро заменить старые борта новыми из-за сокращения льготного лизинга и недостаточности производства. Отрасль просит дать 5-10 лет и льготный лизинг, чтобы плавно перейти на новую технику.

Кроме производства существуют и другие трудности, в частности, цена эксплуатации. Дело в том, что стоимость летного часа старых Ми-8Т колеблется в диапазоне 250-320 тысяч рублей, тогда как у новых модификаций Ми-8АМТ она составляет 400-500 тыс. Поэтому при переходе на новую технику вырастут тарифы на коммерческие перевозки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com