Украина и Германия запускают совместное производство БПЛА

  • 15.12.2025, 17:43
Украина и Германия запускают совместное производство БПЛА
Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Стали известны важные детали.

Украинский оборонный стартап Frontline заключил соглашение на €100 млн с немецкой компанией Quantum Systems о совместном производстве беспилотников в Германии.

Проект станет первым реализованным в рамках инициативы Build with Ukraine, запущенной президентом Украины Владимиром Зеленским для поддержки и расширения возможностей украинских оборонных компаний за пределами страны, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно договоренности, Frontline и базирующаяся в Баварии Quantum Systems откроют новый завод на юге Германии стоимостью около €40 млн. Предприятие планирует выпустить до 10 тысяч дронов уже в следующем году. На первом этапе вся продукция будет предназначена исключительно для нужд украинской армии, а финансирование проекта обеспечит правительство Германии — крупнейший донор военной помощи Украине в этом году после сокращения поддержки со стороны США.

Производство объединит боевой опыт и разработки Frontline с автоматизированными промышленными мощностями Quantum Systems. Одной из ключевых моделей станет многоцелевой дрон Linza, используемый ВСУ для логистики на фронте и нанесения ударов по российским целям. Сейчас компания выпускает лишь несколько сотен таких аппаратов в месяц, но рассчитывает перейти к массовому производству и снизить зависимость от китайских беспилотников, широко применяемых в войне.

После выполнения украинских заказов партнеры смогут поставлять избыток продукции европейским армиям. Представители компаний уже ведут переговоры с бундесвером.

В Frontline подчеркивают, что размещение производства в Германии позволит работать в условиях безопасности, ускорить масштабирование и перенять немецкий опыт промышленной автоматизации. Несмотря на более высокую начальную себестоимость по сравнению с Украиной, стороны рассчитывают добиться конкурентных цен за счет объемов и технологий.

Киев рассчитывает, что подобные проекты станут моделью для еще как минимум десяти совместных предприятий в Европе в ближайший год.

