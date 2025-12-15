Зеленский во вторник посетит Нидерланды 15.12.2025, 18:03

Фото: Getty Images

Президента Украины примет исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схоф в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет с официальным визитом в Нидерланды.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

Президента Украины примет исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схоф в Гааге. Вместе с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции премьер-министра Катсгейс. На встрече будут обсуждаться мирные переговоры и дальнейшая поддержка Украины.

Днем президента Украины примет король Виллем Александр во дворце Гейс-тен-Бос.

Как сообщает Dutch News со ссылкой на правительственную информационная служба Нидерландов, в рамках визита в страну президент Зеленский также должен выступить в Гааге перед обеими палатами парламента Нидерландов.

Как сообщалось, в воскресенье Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по «мирному плану».

В понедельник в столице Германии также ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, который раскрыли в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 21:00 по Минску.

