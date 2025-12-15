закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какая погода ждет белорусов на неделе

  • 15.12.2025, 18:20
  • 1,000
Какая погода ждет белорусов на неделе

Прогноз на 16-18 декабря.

16 декабря погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, лишь ночью и утром по северо-востоку скажется влияние атмосферного фронта.

Ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

Во многих районах будет сгущаться туман. Ночью и утром местами по стране ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет расти.

17-18 декабря в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь 18 декабря по северу страны погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода.

17 декабря преимущественно без осадков. Местами по стране будут образовываться туман и слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем составит от -1°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу страны.

18 декабря преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу республики пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер западной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич