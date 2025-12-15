Какая погода ждет белорусов на неделе
Прогноз на 16-18 декабря.
16 декабря погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, лишь ночью и утром по северо-востоку скажется влияние атмосферного фронта.
Ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
Во многих районах будет сгущаться туман. Ночью и утром местами по стране ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет расти.
17-18 декабря в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь 18 декабря по северу страны погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода.
17 декабря преимущественно без осадков. Местами по стране будут образовываться туман и слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем составит от -1°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу страны.
18 декабря преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу республики пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер западной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.