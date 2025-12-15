закрыть
Обладательницей первой женской охотничьей премии стала жена Шуневича

12
  • 15.12.2025, 19:07
  • 3,016
Обладательницей первой женской охотничьей премии стала жена Шуневича

Она убила пять зверей.

В 2023 году Белорусское общество охотников и рыболовов учредило два нагрудных знака для наиболее успешных охотников. Женский называется «Большая пятерка». Его вручают тем, кому удалось добыть лося, оленя, косулю, кабана и глухаря не ниже уровня золотой медали CIC — наивысшей оценки трофея по международным стандартам.

Первой обладательницей «пятерки» стала Татьяна Шуневич, которая охотится уже 15 лет. Она жена Игоря Шуневича, бывшего министра внутренних дел. Татьяна отметила, что из-за конкуренции решила справиться с задачей за один год — и ей это удалось.

«Если бы я, не спеша, растянула бы это дело на пять лет, вряд ли получилось бы стать первой», — сказала охотница.

Первым Татьяна добыла кабана. Затем в списке были глухарь, косуля, олень и лось. Женщина рассказала, что справиться с поставленной задачей было чрезвычайно сложно: охота отнимала много сил и времени.

«Это невероятные трудности и лишения, это семья, которую я почти забросила на этот год, это родные, которые постоянно на нервах и не всегда могут найти тебя даже по телефону, это ребенок, который видит мать только изредка. Да и в материальном плане это очень ощутимое давление на семейный бюджет», — отметила жена экс-министра, а теперь как раз руководителя Белорусского общества охотников и рыболовов.

