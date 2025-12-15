Белорусские таксисты «Яндекса» призвали устроить забастовку 1 15.12.2025, 19:19

В чем водители обвиняют сервис.

Несколько недель в социальных сетях таксисты публиковали призывы устроить забастовку. Некоторые беларусские водители объявили, что не выйдут на работу 15 декабря. «Точка» узнала, что было с ценами на такси в Минске.

Водители «Яндекс.Такси» обвиняют сервис в необоснованном занижении коэффициентов в часы пик. Видео с их жалобами в соцсетях набирают сотни комментариев.

Пассажиры не упускают возможности упрекнуть таксистов, которые «зажрались», водители же в свою очередь обвиняют клиентов в том, что те вызывают машины даже на минутные «поездки за три рубля».

Так или иначе, перевозчики решили объявить 15 декабря забастовку. И пообещали не выйти на линию, чтобы создать ажиотаж в городах и привлечь внимание «Яндекса» к проблемам.

Таксисты «Яндекса» в Беларуси, России и Казахстане в разных форматах (в том числе в видео) призывали всех коллег не выйти на работу в этот понедельник. К слову, часть тематических роликов из сети исчезла.

Претензии понятны: водителям хочется больше заработать. Сейчас, мол, с этим есть проблемы, несмотря на «сезон» — в декабре поездок обычно больше, чем в другие месяцы.

Таксист Виталий идею забастовки одобряет и считает, что «Яндекс» что-то делает с коэффициентами.

«Вот раньше ты всегда знал, что в выходные можно заработать на Зыбицкой — город горит. Хотя он и сейчас горит, но коэффициенты оттуда приходят +1, а то и вовсе может не быть. А ведь там люди, у которых никогда не было проблем с платежеспособностью. Но для них как будто специально опускают эти коэффициенты. Это же не бабушку с утра до вокзала довезти, зачем так делать?» — задается вопросом таксист.

Он часто проверят спрос по городу в другом приложении. И говорит, что там может «все гореть», а у «Яндекса» — тишина.

«Сейчас, правда, немного пошло. Но этот декабрь — наихудший за всю мою историю в такси. Обычно февраль — мертвый месяц, а тут еще хуже. Хотя я думаю, что в понедельник многие выйдут и никакой забастовки не будет», — вздыхает Виталий.

Издание обратилось в сервис «Яндекс.Такси» за комментарием.

В компании отметили, что 15 декабря у них все работает в обычном режиме.

«С конца прошлой недели наблюдается сезонный рост спроса на поездки — это обычная ситуация для декабря. Число водителей на линии в среднем по стране не изменилось», — ответили в «Яндекс».

