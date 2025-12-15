Бабарико и Колесникова попросили премьера Литвы «подключиться к усилиям США» 1 15.12.2025, 19:35

1,382

Сегодня Вашингтон официально снял санкции с белорусского калия.

Экс-политзаключенные Виктор Бабарико и Мария Колесникова поговорили по телефону с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Об этом сообщила команда Бабарико.

«Виктор и Мария поблагодарили премьера за поддержку, а также отметили, что обязательно приедут с визитом, как только появится такая возможность. Они обозначили, что важно дать шанс дипломатическим усилиям США, в том числе в вопросах освобождения политических заключенных и снижения напряженности между нашими странами, с тем чтобы избежать новых рисков для безопасности. По их словам, крайне важно, чтобы Европейский союз и Литва подключились к усилиям США и не упустили открывшееся окно возможностей», — сообщили в команде.

Как сообщал Charter97.org, США сняли санкции с белорусского калия в обмен на освобождение части белорусских политзаключенных.

Сегодня глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что Вильнюс не планирует пропускать через свои порты белорусский калий. Он также выразил надежду, что такой позиции будут придерживаться Латвия и Польша в отношении импорта белорусского калия через свои порты.

Литва ввела запрет на перевозку белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 года. До этого в среднем за год по железной дороге через литовскую территорию перевозилось около 11 млн тонн белорусского калия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com