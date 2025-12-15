закрыть
Соболенко признана теннисисткой года

  • 15.12.2025, 20:19
Соболенко признана теннисисткой года

Второй раз подряд.

Первая ракетка мира Арина Соболенко признана игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

На приз также претендовали польская теннисистка Ига Свёнтек, представительница Казахстана Елена Рыбакина, а также американки Аманда Анисимова, Мэдисон Киз и Коко Гауфф.

Лучшей парой года WTA признаны чешская теннисистка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд. В номинации «Прорыв года» победила Аманда Анисимова. Спортсменкой, совершившей самое яркое возвращение, стала швейцарка Белинда Бенчич (в начале 2024 года она приостановила карьеру из-за беременности, а в феврале 2025-го выиграла первый титул после рождения дочери). Новичком года признана 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

27-летняя Соболенко завершила 2025 год на первом месте в мировом рейтинге WTA. По ходу сезона белорусская теннисистка выиграла четыре титула, в том числе во второй раз подряд стала победительницей US Open. Игроком года она признана также во второй раз подряд.

Всего в активе спортсменки 21 победа на турнирах WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» спортсменка четыре раза становилась победительницей: на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах, а также на Открытом чемпионате США в 2024 и 2025 годах.

