Зеленский подвел итоги переговоров с США 15.12.2025, 20:24

Позиции по территориям разные.

Украина и США ведут в Берлине переговоры по поводу завершения войны с Россией. Пока что стороны не достигли согласия в вопросе территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Он напомнил, что встречи с американскими чиновниками продолжаются уже второй день. В частности, вчера, 14 декабря, переговоры продолжались более пяти часов. При этом сегодня, 15 декабря, состоялось уже несколько раундов переговоров. Диалог продолжается, был предметный разговор днем.

Президент Украины добавил, что представители Украины еще будут продолжать переговоры с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата.

По словам Зеленского, не все вопросы были простыми. Одной из сложных тем являются территории. В ходе таких встреч поднимаются все вопросы.

«Диалога по территориям было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что я мог лично передать эту позицию», - сказал он.

Также президент обратил внимание, что Украина и США готовы работать продуктивно, чтобы найти решение, которое приблизит конец войны, с уважением для Украины.

Он анонсировал новые встречи, которые состоятся сегодня вечером.

